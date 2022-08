Thành lập Trường Đại học Nghệ An: Giám đốc Sở GDĐT lên tiếng

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Ảnh: QĐ

Tỉnh Nghệ An vừa công bố sẽ thành lập Trường Đại học Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Thông tin nói trên gây chú ý dư luận, bởi vì trên địa bàn thành phố Vinh sẽ có hai trường Đại học là Đại học Nghệ An và Đại học Vinh (đại học đa ngành thuộc Bộ GDĐT) sẽ dẫn đến nhiều khó khăn trong tuyển sinh do sự trùng lặp các mã ngành đào tạo giữa 2 trường.

Việc thành lập mới một trường đại học thuộc tỉnh cũng gây nhiều băn khoăn bởi thời gian vừa qua, nhiều đại học thuộc tỉnh gặp rất nhiều khó khăn trong tuyển sinh, tự chủ tài chính, đứng trước nguy cơ giải thể.

Trước thông tin nói trên, ngày 3.8, trao đổi với phóng viên, GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết Sở GDĐT đang xây dựng Đề án sắp xếp, tái cơ cấu một số cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, Đề án có 2 phần: phần 1 là sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An; phần 2 là đổi tên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An.

Việc làm nói trên xuất phát từ thực tế cả hai trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đang đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức trong tuyển sinh, tự chủ tài chính.

“Như vậy về bản chất không phải thành lập mới Trường Đại học Nghệ An mà là sự tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy, biên chế, tận dụng cơ sở vật chất hiện có để phù hợp với tình hình phát triển giáo dục của địa phương, thu gọn đầu mối theo chủ trương chung” – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An nói.

Theo người đứng đầu ngành giáo dục Nghệ An, việc thành lập mới một trường Đại học sẽ rất tốn kém và không phù hợp với điều kiện của tỉnh hiện nay. Do đó, tỉnh Nghệ An chủ trương sắp xếp, tái cơ cấu 3 cơ sở giáo dục trực thuộc trên cơ sở đất đai, hệ thống cơ sở vật chất và bộ máy, nhân sự hiện có, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện hiện tại và tương lai.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động