Xác minh video ô tô BMW drift 'náo loạn' ở quận 1

Ô tô BMW chạy drift trên đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP.HCM - Ảnh cắt từ video trên mạng xã hội

Ngày 26-4, tài khoản mạng xã hội Facebook có tên T.M. đăng hai đoạn video ghi lại cảnh một ô tô hiệu BMW màu đỏ chạy drift (hai bánh xe sau trượt dài trên đường, xoay tròn, bánh trước đứng yên) gây náo loạn khu vực trung tâm quận 1.

Hai đoạn video này cũng được chủ nhân đăng tải lên mạng xã hội Instagram có tên T.M.

Theo xác minh, sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (TP.HCM), ngay ngã tư Nguyễn Công Trứ - Hồ Tùng Mậu.

Your browser does not support the video tag.

Xác định, mời làm việc người lái ô tô BMW gây náo loạn ở trung tâm TP.HCM

Trong video, người cầm lái xe BMW màu đỏ đã sử dụng kỹ thuật drift ô tô chạy "xoáy hai bánh sau" tại giao lộ trên hai vòng, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đáng nói, đoạn cuối của một trong hai video có cảnh một cô gái đội nón giống với mũ kepi của ngành công an.

Đại diện đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đã nắm được vụ việc. Theo vị đại diện này, bước đầu đã xác định được biển số xe này cũng như danh tính những người liên quan, đơn vị đang cử cán bộ tiến hành mời lên làm việc, xử lý.

Tác giả: MINH HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ