Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông giao ban khối Nội chính

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các ban, ngành trong khối Nội chính.

Toàn cảnh cuộc giao ban.

Đánh giá tình hình trong tháng, các ngành trong khối đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị và tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh uỷ giao tại Thông báo kết luận giao ban khối tháng 2/2021.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc báo cáo tại cuộc giao ban.

Công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững; lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường lực lượng cho công tác đảm bảo an ninh trước dịp diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, do đó tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm so với tháng trước. Trong đó, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 2 vụ; tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường giảm 658 vụ; tội phạm ma tuý giảm 27 đối tượng; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc giao ban.

Công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư được các ngành, các cấp quan tâm. Số lượt tiếp công dân, số lượng đơn thư tiếp nhận đều giảm so với tháng trước. Tỷ lệ giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đạt gần 85%. Công tác tham mưu cho Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ có hiệu quả, chất lượng. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai tích cực, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm. Các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp đã tăng cường công tác phối hợp trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu kết luận tại cuộc giao ban.

Triển khai nhiệm vụ tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu khối Nội chính cần tiếp tục tăng cường bám nắm địa bàn để dự báo sát, đúng tình hình, những vấn đề tác động đến an ninh trật tự để có phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước kỳ bầu cử; Tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại các kỳ giao ban, nhất là các vụ việc, vụ án so với tháng trước chưa có chuyển biến mới.

Tác giả: Xuân Hướng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An