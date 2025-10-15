Chồng sắp cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Thiếu gia tập đoàn có tiếng ở Quảng Trị, giữ chức tổng giám đốc

Sáng 15/10, thông tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp lên xe hoa với bạn trai - doanh nhân Nguyễn Viết Vương trong tháng 10/2025 được chia sẻ, lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Theo đó, hôn lễ của người đẹp được tổ chức tại quê nhà của chú rể ở Quảng Trị theo nghi lễ truyền thống.

Hình ảnh thiệp cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Nhiều tháng qua, Đỗ Thị Hà chụp ảnh cưới, chuẩn bị cho ngày trọng đại. Một số bạn bè của cô dâu đã nhận được thiệp mời. Dự kiến có nhiều sao Việt đến tham dự chúc phúc cho cặp đôi.

Đỗ Thị Hà chuẩn bị cho ngày trọng đại suốt nhiều tháng qua.

Bên cạnh thông tin về lễ cưới, dân tình còn quan tâm đến gia thế của chú rể - doanh nhân Nguyễn Viết Vương.

Theo tìm hiểu, anh sinh năm 1994, là con trai của tập đoàn xây dựng có tiếng ở Quảng Bình. Hiện Nguyễn Viết Vương đang giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp của gia đình.

Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà là con trai của tập đoàn có tiếng.

Thời gian qua, Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương không công khai chuyện tình cảm. Dù vậy, cả 2 nhiều lần bị bắt gặp sánh đôi cùng nhau trong những chuyến du lịch trong và ngoài nước. Gần đây nhất, cặp đôi vướng nghi vấn cùng sang châu Âu chụp ảnh cưới.

Theo tiết lộ từ những người thân cận, chuyện tình cảm của cả 2 được gia đình ủng hộ. Doanh nhân Viết Vương có mối quan hệ thân thiết với gia đình Đỗ Thị Hà. Bố nàng hậu từng xuất hiện trong các hoạt động nội bộ của công ty nhà con rể tương lai.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương nhiều lần bị bắt gặp sánh đôi cùng nhau.

Cặp đôi từng bị soi "hint" cùng nhau du lịch Nhật Bản.

Trong chia sẻ hồi đầu năm 2025, Đỗ Thị Hà nói cô muốn giữ kín chuyện tình cảm cá nhân và sẽ chia sẻ rộng rãi ở thời điểm phù hợp.

Nàng hậu bày tỏ: "Đám cưới của tôi như thế nào còn tùy thuộc vào văn hóa của gia đình hai bên. Tuy nhiên, không cần quá rầm rộ, linh đình mà bỏ qua các yếu tố lễ nghi truyền thống".

Đỗ Thị Hà cho biết đám cưới của cô tùy thuộc vào văn hóa của 2 gia đình.

Từ khi đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2020 giữ kín chuyện riêng tư. Khi được hỏi về bạn trai, nàng hậu bày tỏ cô không thể chia sẻ vấn đề cá nhân của bản thân.

Người đẹp giải thích: "Không phải tôi giấu nhưng tôi muốn giữ cho họ sự bình yên. Tôi là người của công chúng, đã có nhiều sự chú ý rồi. Tôi không muốn những người xung quanh cũng nhận điều đó. Tôi muốn họ được sống trong sự bình yên, hồn nhiên và thoải mái".

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trong mơ, Đỗ Thị Hà mong muốn người bạn đời có thể chấp nhận cả những điểm tốt, xấu và luôn sẵn sàng đồng hành với cô. Nàng hậu bộc bạch: "Quan trọng nhất là phải chân thành với nhau. Trong tình yêu, hôn nhân mà không có sự chân thành thì sẽ không bền vững".

Đỗ Thị Hà không công khai chuyện tình cảm vì muốn giữ sự bình yên.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022. Thời gian qua, nàng hậu là gương mặt quen thuộc, xuất hiện tại các show diễn thời trang.

Ở tuổi 24, Đỗ Thị Hà được khen ngợi vì sở hữu ngoại hình ngày càng sắc sảo, quyến rũ. Cô theo đuổi phong cách thanh lịch, trưởng thành và không kém phần sang chảnh.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hiện tại, Đỗ Thị Hà tập trung hoạt động showbiz và quản lý công việc kinh doanh. Trong một lần, nàng hậu từng chia sẻ quan điểm về dâu hào môn: "Nhiều người luôn nghĩ về danh xưng hoa hậu với những cụm từ đi kèm mang chiều hướng tiêu cực như 'đại gia', 'thiếu gia', 'con dâu nhà hào môn'...

Còn tôi, tôi muốn trở thành đại gia, thành phú bà của chính cuộc đời mình. Khi đã ở vị trí đó, tôi sẵn sàng sánh bước với những người đàn ông chưa có gì trong tay".

Từ khi đăng quang, Đỗ Thị Hà chưa từng công khai bạn trai.

Ở tuổi 24, nàng hậu có sự nghiệp thành công.

Tác giả: Kim Ngọc

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn