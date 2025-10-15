Bị tố đánh chửi cầu thủ, HLV Shin Tae-yong ‘phản pháo’ kịch liệt

HLV Shin Tae-yong vừa bị nhà đương kim vô địch Hàn Quốc - Ulsan Hyundai sa thải ngay trước vòng đấu cuối cùng mùa giải.

Trong 65 ngày tại vị, HLV Shin Tae-yong chỉ thắng 1 trận, hòa 3 và thua 4 trong 8 trận cầm quân. Ulsan Hyundai từ đương kim vô địch giải lao dốc không phanh, rơi xuống hạng 10/12 phải đua trụ hạng - thành tích thảm hại nhất lịch sử đội bóng.

Nội bộ Ulsan Hyundai bất ổn

Đáng nói hơn, việc ông Shin bị sa thải còn liên quan đến các vấn đề ngoài chuyên môn.

Hình ảnh ông Shin mang theo bộ gậy đánh golf trong một chuyến du đấu của đội bị chỉ trích là coi thường đội bóng, xem các trận sân khách như đi du lịch.

Đặc biệt, tuyên bố "sẽ có một cuộc cải tổ lớn vào cuối mùa giải" của ông Shin như ngầm tuyên bố trừng phạt, thải loại các cầu thủ không nghe lời, thổi bùng cuộc "nổi loạn" từ nhóm cầu thủ lớn tuổi.

Nhiều cầu thủ tố bị ông Shin chửi mắng, "động chân tay", và mách điều này lên ban lãnh đạo. Quyết định sa thải được đưa ra gần như ngay sau đó.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Đài KBS, ông Shin kịch liệt phủ nhận việc chơi golf trong các trận sân khách, mạnh mẽ đáp trả cáo buộc chửi mắng và hành hung cầu thủ.

"Triết lý bóng đá của tôi là nghiêm cấm chửi tục hay đánh người. Bản thân tôi thích đùa giỡn. Tôi thường véo tai, trêu chọc cầu thủ nhưng chỉ là để tạo bầu không khí gần gũi, chứ không bao giờ có ý đồ xấu, dù chỉ 1%. Bất cứ ai từng làm việc với tôi tại Indonesia đều rõ điều này. Tôi chưa bao giờ chửi thề trong cơn giận dữ sau khi thua, dù chỉ một lần", ông Shin trần tình.

HLV Shin Tae-yong phản bác lại cáo buộc đánh chửi và hành hung cầu thủ Ulsan Hyundai