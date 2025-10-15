Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An làm việc với các địa phương về tình hình thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp

Cùng tham dự có lãnh đạo các Sở, ban, ngành là thành viên Tổ công tác số 1 và lãnh đạo các xã, phường Đoàn công tác đến kiểm tra.

Trước khi làm việc với lãnh đạo các xã, phường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An và đoàn công tác đã đến kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công các phường, xã.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lam Thành. Từ ngày 01/7 đến ngày 30/9/2025, Trung tâm đã tiếp nhận 2.699 hồ sơ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thành An nghe phản ánh của người dân về việc cấp đổi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An và các thành viên đoàn công tác trao đổi về việc sắp xếp trụ sở dôi dư tại các xã

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên có đông người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vinh Hưng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trường Vinh

Các phường, xã đã tổ chức vận hành chính quyền theo mô hình 02 cấp đảm bảo ổn định

Mặc dù việc thực hiện vận hành chính quyền 02 cấp thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của chính quyền, sự phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các phường, xã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quang cảnh buổi làm việc

Các phường, xã đã tổ chức vận hành chính quyền theo mô hình 02 cấp đảm bảo ổn định, không để ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân. Các địa phương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường, xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Chủ tịch UBND phường Thành Vinh Nguyễn Sỹ Diệu báo cáo việc thực hiện chính quyền 02 cấp thời gian qua

Việc phân công chức năng, nhiệm vụ cho từng bộ phận chuyên môn được thực hiện đảm bảo rõ ràng, đúng thẩm quyền, không chồng chéo, trùng lặp. Công tác bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức của các địa phương được thực hiện trên cơ sở bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm của cán bộ, công chức cấp phường/xã theo mô hình chính quyền 02 cấp. Tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhìn chung ổn định, thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam được đầu tư mới, đồng bộ với trang thiết bị hiện đại

Trung tâm Phục vụ hành chính công các địa phương đã bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách các lĩnh vực trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; hoạt động tại các Trung tâm được vận hành thông suốt. Ý kiến, phản ánh của Nhân dân và doanh nghiệp được tiếp thu, giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong xã hội đối với chủ trương xây dựng mô hình chính quyền 02 cấp.

Tại buổi làm việc, các địa phương đã phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc hiểu và áp dụng quy định pháp luật về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính và xác định giá đất… do thiếu hướng dẫn cụ thể, chưa thống nhất về quy trình, hồ sơ và nghiệp vụ chuyên môn.

Mặc dù đảm bảo số lượng biên chế được giao, song vẫn xảy ra tình trạng “thừa biên chế nhưng thiếu cán bộ có chuyên môn” ở một số vị trí như địa chính, tài chính, thông tin – truyền thông, khoa học – công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo. Tỷ lệ điều tiết nguồn thu từ khai thác quỹ đất hiện nay (khoảng 5%–10%) còn thấp, không đáp ứng nhu cầu tái đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và bố trí vốn cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, gây khó khăn trong việc cân đối và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở cấp xã, phường.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Mai Thương làm rõ các kiến nghị liên quan đến ngành

Nhiều nhiệm vụ trước đây do cấp huyện thực hiện như các dịch vụ công ích, dịch vụ xã hội, thị chính… nay đã chuyển giao cho cấp xã thực hiện, tuy nhiên kinh phí tương ứng chưa được chuyển giao, gây khó khăn cho địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm nguồn chi thường xuyên. Nhiều trụ sở sau sáp nhập xuống cấp, diện tích chật hẹp, thiếu không gian bố trí phòng làm việc cho cán bộ và bộ phận “một cửa”…

Đã tiến một bước dài trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An – Tổ trưởng Tổ công tác kết luận buổi làm việc

Sau khi kiểm tra trực tiếp tại các xã, phường, nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An - Tổ trưởng Tổ công tác số 1 nhấn mạnh, các địa phương đã đi một bước rất dài và bước rất lớn trong vận hành chính quyền 02 cấp. Và rất mừng là 10 xã, phường mà Đoàn công tác đến kiểm tra và làm việc hôm nay đã vận hành ổn định, thông suốt, dù trong quá trình vận hành chính quyền 02 cấp đã phát sinh rất nhiều vấn đề.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã định hướng một số nội dung đối với các địa phương, các Sở, ngành tập trung thực hiện trong năm 2025 về công tác tài chính ngân sách, quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị; công tác cải cách hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị các Sở, ngành thành lập các Tổ công tác xuống các địa phương để rà soát, tháo gỡ, chấn chỉnh và hướng dẫn các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành. Trong đó, giao Sở Tài chính thực hiện khơi thông đầu tư công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đầu tư công. Về tài sản công phải tính toán phương án phù hợp, tránh lãng phí; đảm bảo nguồn lực cho các địa phương thực hiện trong năm 2026.

Sở Nội vụ phải thực hiện điều hòa trong công tác bố trí, điều chuyển cán bộ, tính đến từng người cụ thể, không cứng nhắc. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu thành lập Ban Quản lý dự án cho các xã… Các Sở, ngành trả lời bằng văn bản đối với các kiến nghị của các xã, phường.

