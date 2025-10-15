Vụ cha ôm hai con n.h.ả.y c.ầ.u: Tìm thấy t.h.i t.h.ể hai bé gái

Hàng trăm người dân dõi theo việc tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: TÂM PHẠM

Chiều 15-10, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết khoảng gần 14h chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai bé gái trong vụ người cha nghi ôm hai con nhảy cầu sông Lam.

"Hai bé gái khoảng 4-5 tuổi, trên người vẫn mặc áo đồng phục học sinh. Địa phương đang phối hợp cùng gia đình xác nhận danh tính và làm thủ tục theo quy định", vị lãnh đạo phường Trường Vinh cho hay.

Hiện nay, nhiều tàu, thuyền từ các đội thiện nguyện vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại khu vực hạ du sông Lam xuôi theo cầu Bến Thủy.

Trước đó, tối 13-10 thông tin từ người dân cung cấp cho chính quyền địa phương, một người đàn ông đi xe máy lên cầu Bến Thủy qua cầu sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để lại xe máy trên cầu rồi ôm hai con nhảy xuống.

Tại vị trí ba bố con đứng, người dân phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An cùng hai chiếc cặp học sinh.

Danh tính người đàn ông nghi ôm hai con nhỏ nhảy cầu bước đầu xác định là ông V.V.D. - 32 tuổi, ngụ xóm 6, xã Nam Giang cũ, nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An và hai con gái 4 và 5 tuổi.

Người thân cung cấp cho lực lượng cứu hộ thông tin trước đó, ông D. đến trường đón hai con từ trường học, sau đó gọi điện cho vợ báo sẽ nhảy xuống sông Lam đoạn cầu Bến Thủy.

Suốt hơn hai ngày qua, hàng trăm người dân cùng các đội thiện nguyện tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng bày tỏ xót xa trước sự việc người cha nghi ôm hai con nhảy cầu và cầu mong một phép màu tới với ba cha con.

Tác giả: Trà Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn