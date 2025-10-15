Điều tra vụ việc chém 3 người t.h.ư.ơ.n.g v.o.n.g trong mưa lũ

Đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ xô xát khiến 1 trong 2 đứa con tử vong, đứa còn lại phải nhập viện điều trị, ông Lê Thắng (SN 1962), trú tại bản Khe Đóng, xã Mậu Thạch, tỉnh Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng trước biến cố bất ngờ ập đến với gia đình.

Ông Thắng kể, vào trưa 2/10, sau khi làm đám giỗ cho cháu tại nhà, con trai ông là Lê Thùy (SN 1985) và Lê Cúc (SN 1990) gọi một người chạy xe dịch vụ trên địa bàn chở đi Thanh Hóa. Trên đường đi, có một người khác quen biết trú tại xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An cũng gọi điện đi cùng nên người này đến để đón.

Bố mẹ của nạn nhân đau lòng kể lại sự việc khiến 1 người con trai tử vong, 1 người con khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.



Quá trình lưu thông qua địa bàn xã này, nhóm của anh Lê Thùy đã chạm mặt với Nguyễn Đình Khánh (SN 1990), trú tại thôn Xuân Long, xã Thành Bình Thọ, sau đó xảy ra xô xát dẫn đến ẩu đả. Kết cục, Khánh đã dùng hung khí chém anh Lê Thùy gục tại chỗ, sau đó tử vong tại bệnh viện. Em trai của Thùy là Lê Cúc và một người bạn đi cùng là Phan Minh Khôi (SN 2001), trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An bị chém trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Tạ Đức Thống, Phó trưởng Công an xã Thành Bình Thọ cho biết, có vụ việc trọng án xảy ra trên địa bàn đúng như phản ánh của người dân. Tuy nhiên, thẩm quyền xử lý thuộc về Phòng Cảnh sát hình sự, hiện toàn bộ hồ sơ, vụ việc đã bàn giao cho đơn vị này để điều tra theo đúng thẩm quyền.

Theo Thiếu tá Thống, sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 2/10, thời điểm ấy trên địa bàn đang mưa to, lũ lớn. Trong quá trình đang giúp dân chạy lũ thì Công an xã Thành Bình Thọ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà của ông Nguyễn Đình Thành ở thôn Xuân Long.

Khi lực lượng Công an xã có mặt thì những người liên quan đã rời khỏi hiện trường, nạn nhân cũng đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Nam Nghệ An để cấp cứu. Thông tin ban đầu Công an xã nắm được qua lời khai của người nhà ông Thành là vào khoảng 19h cùng ngày, có một nhóm thanh niên vào nhà nói chuyện, sau đó xảy ra mâu thuẫn.

Đỉnh điểm là khi hai bên lao vào ẩu đả, Nguyễn Đình Khánh (con trai ông Thành) đã dùng dao gây thương tích cho 3 nạn nhân gồm Lê Thùy, Lê Cúc và Phan Minh Khôi. Công an xã Thành Bình Thọ đã trình báo, phối hợp các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Nghệ An để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Đến khoảng 6h sáng 3/10, Nguyễn Đình Khánh đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi dùng dao gây thương tích cho các nạn nhân nên Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 5/10, nạn nhân Lê Thùy đã tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An đã tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Được biết, đối tượng Nguyễn Đình Khánh đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ việc, hiện đơn vị đã tiến hành khởi tố để điều tra.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn