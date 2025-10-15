Người nhà bệnh nhân cầm bút đ.e d.ọ.a nữ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu

Chiều 15/10, ông Hồ Ngọc Thái – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu xác nhận, vụ việc xảy ra vào tối 14/10. Một bệnh nhân trú tại xã Minh Châu được đưa vào viện trong tình trạng bị chuột cắn và sốt. Khi nhân viên y tế đang làm thủ tục tiếp nhận, hỏi số điện thoại người nhà để ghi hồ sơ, một người đi cùng bệnh nhân bất ngờ tỏ thái độ khó chịu, không hợp tác.

Sau đó, người này xông vào khu vực cấp cứu, giật bút của nhân viên y tế rồi lớn tiếng đe dọa sẽ “chọc vào mặt” nữ bác sĩ trực.

Một người đàn ông có hành vi đe dọa nữ bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An)

“Đây là hành vi bộc phát, vô cớ và hoàn toàn không thể chấp nhận. Nữ bác sĩ bị dọa mới ra trường được 2 năm, sau sự việc đã rất hoảng loạn. Tinh thần toàn bộ kíp trực bị ảnh hưởng nặng nề”, ông Thái cho biết.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera bệnh viện, vụ việc diễn ra chỉ trong ít phút nhưng gây náo loạn cả khu cấp cứu. Ban giám đốc bệnh viện đã lập biên bản, báo cáo cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý theo quy định.

Hành vi đe dọa, xúc phạm nhân viên y tế trong khi họ đang thực hiện nhiệm vụ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa đến an toàn môi trường bệnh viện – nơi lẽ ra cần sự bình tĩnh, tôn trọng và phối hợp giữa người bệnh và đội ngũ y, bác sĩ.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn