Tuyển Việt Nam đón tin vui sau trận thắng Nepal

Tuyển Việt Nam được tăng bậc sau trận thắng Nepal.

Tối 14/10, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Nepal với tỉ số 1-0 trên SVĐ Thống Nhất, trong khuôn khổ trận lượt về bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.

Với kết quả này, thầy trò HLV Kim Sang sik có thêm 3 điểm, song vẫn xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, kém Malaysia 3 điểm.

Theo thống kê từ trang Footy Ranking, chiến thắng cũng giúp "Rồng vàng" được cộng thêm 6.72 điểm, qua đó có tổng 1.183,6 điểm điểm và tăng 3 bậc từ 113 lên 110 trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong khi đó, Malaysia cũng tăng 1 bậc lên hạng 118 sau màn lội ngược dòng trước tuyển Lào với tỷ số 5-1. Thái Lan cũng tăng lên vị trí 96 thế giới với thắng lợi 6-1 trước Đài Bắc Trung Hoa.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Indonesia tụt xuống vị trí thứ 122 sau thất bại trước Ả Rập Xê Út và Iraq ở vòng loại thứ tư.

Tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Lào trên sân khách ngày 18/11. Đối thủ thủ đoàn quân áo đỏ từng vượt qua với tỷ số 3-0 ở trận lượt đi.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tạm giải tán sau khi thi đấu với đội tuyển Lào và chỉ tập trung trở lại vào tháng 3/2026 để đá trận lượt về tiếp đón Malaysia trên sân nhà tại vòng loại Asian Cup 2027.

Riêng đội U23 Việt Nam sẽ tập trung liên tục từ dịp FIFA Days tháng 11 đến SEA Games 33, chứ không giải tán như đội tuyển quốc gia.

Nhiệm vụ của HLV Kim Sang-sik là dẫn dắt U23 Việt Nam chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 trên đất Thái Lan vào tháng 12/2025. Đến tháng 1/2026, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ cùng các học trò sẽ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn