Nghệ An: Sạt lở lưng đồi chia cắt 3 bản vùng cao, vùng sâu với hơn 1.100 dân

Một điểm sạt lở núi nghiêm trọng gây tắc đường và cô lập hoàn toàn bản Na Ngân trong những ngày qua. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Sáng 15/10, ông Lương Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My, tỉnh Nghệ An cho biết, do mưa lớn kéo dài xảy ra trong đêm 14 và rạng sáng 15/10 trên tuyến đường đi vào 3 bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa gồm bản Phẩy, bản Đình Tài và bản Cha Hìa bị sạt lở lớn, gây chia cắt giao thông, khó khăn trong việc đi lại của người dân.

Ba bản Phẩy, Đình Tài và Cha Hìa là nơi đồng bào dân tộc Thái sinh sống, với hơn 1.100 nhân khẩu.

Tại hiện trường, một lượng lớn đất, cây rừng đã sạt lở, sụt trượt từ vị trí lưng đồi xuống, phủ lấp chiều dài mặt đường khoảng hơn 10 mét.

Do điểm sạt lở nằm trên con đường dốc, quanh co men theo khe Chon nên một lượng đất đá từ điểm sạt lở, lưng đồi cũng theo dòng chảy tràn lên mặt đường theo chiều xuống dốc dài hàng chục mét, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Trong sáng 15/10, lượng người và phương tiện di chuyển trên tuyến đường khá nhiều nhiều nhưng do không thể di chuyển bằng xe máy nên người dân đành bỏ lại xe máy ở hai đầu điểm sạt lở để đi bộ, lội đất nhão phía mép đường bên lưu vực dòng khe Chon.

Theo người dân địa phương cho biết trong năm 2025, tại khu vực này đã xảy ra 2 lần sạt lở, sụt trượt gây chia cắt bản làng, khó khăn cho người dân và phương tiện lưu thông, đi lại.

Lần đầu xảy ra sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn và hoàn lưu bão số 10, vào cuối tháng 9/2025. Chính quyền địa phương đã phải huy động máy móc, phương tiện và nhân lực khắc phục nhiều giờ mới thông tuyến.

Ông Lương Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My cho biết trong sáng 15/10, chính quyền địa phương đã cho một máy xúc vào khẩn trương san ủi, khắc phục sự cố để sớm thông tuyến, tạo điều kiện đi lại, giao thương thuận lợi, đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Nếu thời tiết thuận lợi, không mưa thì chậm nhất đến cuối giờ chiều cùng ngày sẽ xử lý xong sự cố sạt lở này.

Cũng theo ông Lương Tuấn Dũng, hiện nay bản Na Ngân nằm giữa đại ngàn Pù Huống, cách trung tâm xã hơn 20km vẫn còn bị cô lập do đường độc đạo vào bản bị sạt lở núi, sụt trượt taluy âm nhiều điểm nghiêm trọng sau trận lũ ống, lũ quét và mưa lớn xảy ra trong ngày 29/9 vừa qua.

Công tác khắc phục, xử lý sạt lở đã cơ bản được nửa tuyến đường, đến điểm sạt lở vách núi tại eo Co Pọng (khu vực giáp ranh giữa bản Xốp Kho và bản Na Ngân, xã Nga My).

Ảnh hưởng của trận mưa đêm 14 và rạng sáng ngày 15/10, rất có thể các điểm sạt lở chưa được khắc phục sẽ sạt lở thêm, gây khó khăn cho công tác xử lý san ủi và kéo dài thời gian thông tuyến của con đường./.

Tác giả: Xuân Tiến

Nguồn tin: vietnamplus.vn