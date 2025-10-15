Án chung thân cho kẻ cầm đầu ổ lừa đảo xuyên quốc gia

Tại phiên tòa, các bị cáo đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình, hối hận về những sai lầm đã gây ra, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2023 - tháng 1/2024, Phan Văn Phượng (SN 1991, trú xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An) và 32 đồng phạm đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo tại Công ty do người Đài Loan và Phượng tổ chức, quản lý điều hành tại Campuchia, với thủ đoạn gọi điện cho bị hại, giả danh cơ quan nhà nước để thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công ty này được tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể cho từng đối tượng gồm quản lý, kỹ thuật, phiên dịch, D1, D2, D3, trong đó: D1 gọi điện tìm kiếm bị hại rồi chuyển cuộc gọi lên cho D2 để thao túng tâm lý, sau đó D2 tiếp tục chuyển cuộc gọi lên D3 để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong các tài khoản ngân hàng của bị hại.

Tuy mỗi vị trí có nhiệm vụ riêng nhưng đều đóng góp vai trò vào các công đoạn khác nhau trong chuỗi hành vi lừa đảo không thể thiếu bất cứ vị trí nào. Các nhân viên đều được hưởng tiền lương, tiền hoa hồng và chi phí sinh hoạt khác do Công ty chi trả một phần từ số tiền phạm tội mà có.

Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/01/2024, Phượng và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền 14.171.000.000 đồng (mười bốn tỷ một trăm bảy mốt nghìn).

Bằng những luận cứ, nhận định sắc bén, HĐXX đã đấu tranh làm rõ toàn bộ những thủ đoạn tinh vi mà các đối tượng đã thao túng tâm lý của các bị hại, từ đó chiếm đoạt tiền của họ.

Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết, vai trò, mức độ của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án thấp nhất từ 7 năm tù; đối với bị cáo Phan Văn Phượng – Kẻ chủ mưu, cầm đầu lĩnh án tù chung thân.

Trao đổi với báo Công lý sau phiên xử, Thẩm phán Nguyễn Thị Hải Minh – Chủ tọa phiên tòa cho biết, phần lớn các bị cáo trong vụ án này, ban đầu chính họ cũng là nạn nhân của bẫy lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia, nhưng đáng tiếc chính họ lại từng bước bằng nhiều cách thức đã chiếm đoạt của cải của chính đồng bào quê hương mình.

Các mức án thể hiện sự răn đe của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho những kẻ vì lòng tham mà gây ra nỗi đau cho những người dân lương thiện, thật thà.

Các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại lớn cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, mà còn tác động tiêu cực đến đời sống an sinh xã hội, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo những mức án nghiêm tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Đặc biệt, hình phạt tù chung thân dành cho bị cáo Phan Văn Phượng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu lập ra ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia thể hiện tính nghiêm minh, sự răn đe của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho những kẻ vì lòng tham mà sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản, gây ra nỗi đau cho những người dân lương thiện, thật thà.

