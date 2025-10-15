Sơn Tùng M-TP khiến mạng xã hội 'bùng nổ' khi check-in ở Thảo Cầm Viên

Mới đây trên Facebook, Sơn Tùng M-TP đã đăng tải loạt ảnh đi chơi Thảo Cầm Viên Sài Gòn cùng dòng trạng thái hài hước: "Thảo Cầm Viên cũng rộng đấy nhưng làm sao mà “rộng” bằng lòng người. Chứa bằng đấy những lời “hứa hẹn” thì phải rộng đến đâu cơ chứ." (Ảnh: FBNV)
Địa điểm tưởng chừng quen thuộc này, cùng với sự xuất hiện của một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng bậc nhất showbiz Việt, đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. (Ảnh: FBNV)
Trước đó, tại một sự kiện âm nhạc, Sơn Tùng M-TP từng chia sẻ: "Lâu lắm rồi tôi không đi Thảo Cầm Viên", và hẹn khán giả "đi cùng" dù không nói rõ thời gian.(Ảnh: FBNV)
Trong các bức ảnh được đăng tải, nam ca sĩ thể hiện sự thích thú khi tương tác với những chú capybara (chuột lang nước). (Ảnh: FBNV)
Anh còn được nhìn thấy đang cho chúng ăn lá, chụp nhiều khoảnh khắc vui đùa cùng loài vật này, thậm chí đứng tạo dáng ngay giữa khu vực chuồng. (Ảnh: FBNV)
Niềm yêu thích của Sơn Tùng M-TP dành cho capybara vốn đã không còn xa lạ. Anh từng nhiều lần bộc lộ đam mê bất tận này, từ việc đổi ảnh đại diện Instagram sang hình capybara, đổi tên tài khoản TikTok thành "capyboiii_7", cho đến việc tự gọi mình là "Capy Boy". (Ảnh: FBNV)
Sự xuất hiện lần này của anh tại Thảo Cầm Viên được nhiều người hâm mộ nói vui là hành động hiện thực hóa tình yêu với "nhà ngoại giao quốc dân" capybara. (Ảnh: FBNV)
Về phong cách thời trang, Sơn Tùng M-TP vẫn giữ vững sự cá tính và năng động quen thuộc. Anh diện áo hoodie màu xám có họa tiết chữ số lớn, phối cùng quần jeans lửng màu hồng và đi giày thể thao màu kem. (Ảnh: FBNV)
Anh cũng sử dụng các phụ kiện như kính mát gọng nâu cài trên cổ áo, khuyên tai. Màu tóc sáng cũng là một yếu tố giúp nam ca sĩ trông trẻ trung và nổi bật. (Ảnh: FBNV)
Giống như những lần bất ngờ ghé thăm các địa điểm công cộng trước đây (như cà phê bệt Nhà thờ Đức Bà TP.HCM hay ngồi xích lô dạo Hồ Tây Hà Nội), việc Sơn Tùng M-TP check-in tại Thảo Cầm Viên được dự đoán sẽ tạo nên một "hot trend" mới, thu hút thêm nhiều bạn trẻ và người hâm mộ đến tham quan và tìm kiếm những góc chụp ảnh tương tự. (Ảnh: FBNV)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn