Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 02 cấp tại các xã

Cùng tham dự có đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ phó Tổ công tác số 2 và lãnh đạo các Sở, ngành là thành viên Tổ công tác số 2; lãnh đạo các xã.

Trước khi làm việc với lãnh đạo các xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đã đến kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên đoàn công tác kiểm tra việc vận hành và chất lượng phục vụ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Thiên Nhẫn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao đổi với người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vạn An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra Bảng công khai các thủ tục hành chính

Quang cảnh buổi làm việc của Tổ công tác số 2 với lãnh đạo các xã

Tập trung triển khai mọi mặt hoạt động, công tác, đạt được một số kết quả nổi bật đáng ghi nhận

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã cho biết: Các địa phương đã nghiêm túc quán triệt các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thông suốt, không để gián đoạn hoạt động hành chính, dịch vụ công sau sáp nhập. Bộ máy hành chính được sắp xếp tinh gọn, phát huy vai trò quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, tạo sự đồng thuận và hài lòng của Nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Vạn An Vương Hồng Thái báo cáo kết quả thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thời gian qua; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Các xã đã tập trung triển khai mọi mặt hoạt động, công tác, đã đạt được một số kết quả nổi bật đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như chủ động việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. Cụ thể, bộ máy tổ chức được kiện toàn, hoạt động nền nếp, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành thống nhất của chính quyền và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Cơ cấu tổ chức sau sáp nhập được sắp xếp gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức từng bước được nâng cao.

Công tác hành chính – dịch vụ công được chú trọng cải thiện; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn tăng; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp được nâng lên. Tài chính – ngân sách được quản lý chặt chẽ; các địa phương đã chủ động xây dựng dự toán, bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư thiết yếu và thực hiện cơ chế điều hành ngân sách phù hợp.

Quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường trên địa bàn các xã từng bước được củng cố; nhiều vi phạm tồn tại cũ được rà soát, xử lý; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đấu giá đất, quản lý khoáng sản được đẩy mạnh.

An sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao được duy trì ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt - Tổ phó Tổ công tác số 2 trả lời, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung nêu các vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thời gian qua. Đó là, quy định mới của Luật Đất đai 2024 chưa được hướng dẫn cụ thể, nhiều hồ sơ cấp đổi, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD) đất còn vướng mắc; các xã thiếu cán bộ chuyên môn; hồ sơ địa chính cũ, bản đồ đo đạc sai lệch nhiều; một số địa phương chưa được bố trí kinh phí đo đạc chỉnh lý bản đồ mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên trong đoàn công tác trao đổi việc thực hiện các nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp

Nhiều xã còn thiếu công chức chuyên môn ở lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dựng, giáo dục; chế độ chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm, dôi dư chưa rõ; cơ sở vật chất, trụ sở làm việc chật hẹp, thiết bị công nghệ thông tin lạc hậu, ảnh hưởng đến hiệu quả công vụ. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC có lúc hoạt động không ổn định, còn lỗi kết nối; phần mềm chuyên ngành chưa liên thông; người dân còn hạn chế trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Phân cấp nguồn thu và cơ chế điều tiết ngân sách chưa phù hợp; nhiều dự án đầu tư công chưa được điều chỉnh chủ đầu tư; chậm giải ngân; một số xã chưa được cấp kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa trường học, trạm y tế, trụ sở. Nhiều xã thiếu giáo viên, cán bộ thú y; khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh; thủ tục hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai chưa có hướng dẫn cụ thể... Những vướng mắc này là thực tế khách quan khi chuyển đổi mô hình hoạt động của chính quyền địa phương, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các ngành, các cấp.

Từng bước tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Qua đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các xã trong việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp theo chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Dù thời gian triển khai chưa dài, nhưng các xã đã bảo đảm duy trì ổn định tổ chức bộ máy, hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công tác quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân; nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội đạt kết quả tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; niềm tin của Nhân dân cơ bản được củng cố. Những kết quả đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức cơ sở, cho thấy mô hình chính quyền 02 cấp đang từng bước phát huy hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu quả; làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; giữ vững an ninh, trật tự, phát triển kinh tế – xã hội toàn diện. Tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, nâng cao đạo đức và tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành cấp tỉnh để tháo gỡ kịp thời khó khăn; chủ động rà soát, tổng hợp, phân loại rõ nhóm vướng mắc để kiến nghị, tránh dàn trải.

Các Sở, ngành cấp tỉnh cần khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương; trong đó, Sở Nội vụ rà soát, tham mưu bố trí, sử dụng biên chế; hướng dẫn chế độ chính sách, phụ cấp cho cán bộ, công chức kiêm nhiệm, dôi dư.

Sở Tài chính hướng dẫn cơ chế điều tiết, phân cấp nguồn thu – chi; tham mưu bố trí kinh phí hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa trụ sở xã.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai 2024; tháo gỡ vướng mắc trong cấp GCNQSD, quản lý đất công, khoáng sản; đào tạo nâng cao năng lực công chức địa chính.

Sở Xây dựng hướng dẫn quản lý quy hoạch, cấp phép, nghiệm thu công trình; rà soát nhu cầu đầu tư nâng cấp trụ sở.

Sở Khoa học & Công nghệ và Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm các hệ thống phần mềm hành chính điện tử vận hành ổn định, đồng bộ. Các Sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm các kiến nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường – cơ quan thường trực Tổ công tác số 2 tổng hợp kết quả buổi làm việc, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung kết luận; định kỳ báo cáo UBND tỉnh. Các xã khẩn trương rà soát, cập nhật số liệu, hoàn thiện hồ sơ quản lý nhà nước; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, có lộ trình, người chịu trách nhiệm. Tổ công tác số 2 duy trì cơ chế làm việc thường xuyên, kết nối trực tuyến định kỳ giữa tỉnh và các xã để tháo gỡ kịp thời các vấn đề phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ lưu ý, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp là chủ trương lớn, mang tính đột phá về tổ chức bộ máy hành chính, vì vậy quá trình thực hiện không tránh khỏi những khó khăn bước đầu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã và sự đồng hành của các Sở, ngành sẽ từng bước tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn