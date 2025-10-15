Tin nhắn cuối với nhà trường của người cha ôm hai con gái nhảy cầu

Đến chiều 15-10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ba cha con - Ảnh: TÂM PHẠM

Đến 16h chiều 15-10, chính quyền địa phương đã làm thủ tục bàn giao thi thể hai bé gái V.H.B. (5 tuổi) và V.G.T. (4 tuổi) - quê xã Nam Giang (cũ), nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An - cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Đứng dọc bên bờ sông Lam, hàng trăm người dõi theo chiếc xe cứu thương đưa thi thể hai bé gái còn mặc đồng phục học sinh lên bờ đã không cầm được nước mắt xót thương.

Hai ngày qua, nhiều người xa lạ tới dõi theo cuộc tìm kiếm ba cha con đều cầu mong một phép màu, với hy vọng có thể họ còn sống.

"Dù không quen biết nhưng khi chứng kiến cảnh đưa thi thể hai bé gái lên bờ, chúng tôi rất bàng hoàng và đau xót", chị Thơ - ngụ phường Thành Vinh, Nghệ An - chia sẻ.

Chiều tối 13-10, khi đi qua cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, một số người đi đường phát hiện người đàn ông có biểu hiện bất thường vừa gọi điện vừa lần lượt thả hai bé gái xuống sông. Sau đó, người đàn ông nhảy xuống. Sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp can ngăn.

Trong đêm mưa, phía trên cầu còn lại một chiếc xe máy cùng hai chiếc cặp sách.

Thông tin về nghi vấn có người nhảy cầu được chia sẻ trên mạng xã hội để tìm tung tích các nạn nhân.

Cơ quan chức năng xác định được người đàn ông trong vụ việc là anh V.D.D. - 32 tuổi, ngụ xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An - và hai con gái 4 và 5 tuổi.

Suốt hai ngày qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Nghệ An cùng các đội, nhóm cứu hộ tình nguyện từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An dùng ca nô liên tục quần thảo ở dưới cầu Bến Thủy, dùng flycam và mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân phía hạ nguồn sông Lam.

Trên bờ, nhiều người mang nước uống, thực phẩm tới hỗ trợ các đội dựng lều tạm tìm kiếm.

Một lãnh đạo UBND xã Nam Giang (cũ) cho hay trong thời gian làm việc ở nước ngoài, anh D. và vợ là chị Y. quen biết, kết hôn và sinh được hai con gái. Thời gian gần đây, giữa anh D. và vợ có xảy ra mâu thuẫn, người vợ về quê ngoại ở tỉnh Hưng Yên.

Hai con gái ở cùng anh D. và ông bà nội.

Cô Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường mầm non Nam Giang, xã Kim Liên, Nghệ An - chia sẻ nhà trường rất đau buồn trước sự việc hai học trò đột ngột qua đời bởi hai cháu rất ngoan ngoãn, lễ phép.

Theo cô Hồng, khoảng 15h chiều thứ Bảy (ngày 11-10) và thứ Hai (13-10), anh D. đến xin phép cô giáo chủ nhiệm đón hai con gái "về đi chơi với bố". Thường ngày, hai bé gái được ông bà nội đón sau 16h30.

"Vì có bố đến tận trường đón các con nên các cô giáo cũng nghĩ không có chuyện gì. Chỉ ít giờ sau khi đón con vào chiều 13-10, anh D. có nhắn tin lại với cô giáo chủ nhiệm rằng gia đình cảm ơn các cô đã nuôi dạy các con…", cô Hồng kể.

Sau đó, chị Y. - vợ anh D. - điện thoại lại cho cô giáo chủ nhiệm rằng có chuyện chẳng lành khi anh D. đã ôm con nhảy cầu Bến Thủy.

"Chúng tôi cũng hy vọng rằng anh D. chỉ dọa vợ, đưa con đi đâu đó, nào ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng đến vậy", cô Hồng nghẹn giọng.

Đến khoảng 16h30 chiều 15-10, thi thể anh D. cũng đã được tìm thấy trên sông Lam.

