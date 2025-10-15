Phim 18+ về tình dục gây sốt

Theo tờ China Times, bộ phim Us Without Sex đang gây xôn xao khi nhận 4 đề cử lớn tại lễ trao giải Kim Chung năm nay, bao gồm Phim truyền hình xuất sắc, Nam chính xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Biên kịch xuất sắc.

Phim do đạo diễn Lý Tuấn Hồng (Lee Chun Hong) - người từng hai lần đoạt giải Kim Chung cho hạng mục dựng phim - thực hiện. Ngoài ra, dự án còn quy tụ dàn diễn viên thực lực như Ella, Dương Cẩn Hoa, Dương Hựu Ninh và Vương Bách Kiệt. Nội dung Us Without Sex được nhận xét đầy táo bạo khi dẫn dắt người xem bước vào hành trình khám phá tình dục, từ đó tìm thấy sự cứu rỗi trong tình yêu.

Dương Hựu Ninh - nhà sản xuất kiêm nam chính - vào vai người chồng của Ella, khao khát có con nhưng cuộc sống hôn nhân đầy trục trặc. Cả hai tìm đến liệu pháp tình dục để tháo gỡ những mâu thuẫn.

Us Without Sex nhận 4 đề cử tại giải Kim Chung. Ảnh: China Times.

Ngoài ra, phim còn khắc họa nhiều nhân vật với các khuynh hướng tình dục và mối quan hệ khác nhau, phản ánh tư duy ngày càng cởi mở của xã hội hiện đại. Các vấn đề liên quan đến rối loạn tình dục cũng được thể hiện một cách chân thành, giúp người xem có thể dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm.

Theo China Times, nhân vật của Dương Hựu Ninh gây ấn tượng sâu sắc khi thể hiện rõ sự giằng xé giữa khát vọng và thực tại, với đầy nỗi cô đơn, dằn vặt. Nhờ vai diễn này, nam diễn viên lần thứ năm góp mặt trong danh sách đề cử Nam chính xuất sắc tại Kim Chung (bao gồm cả hạng mục phim ngắn và mini series).

Không chỉ giới chuyên môn, khán giả đại chúng cũng phản hồi khá tích cực về nội dung phim. Nhiều bình luận khen ngợi tác phẩm của Lý Tuấn Hồng, cho rằng đây là một bộ phim táo bạo nhưng đầy cảm xúc, mang tới góc nhìn sâu sắc về hôn nhân và tình dục.

Tác giả: Tử Khiêu

Nguồn tin: znews.vn