Bộ GD&ĐT cảnh báo tin sai sự thật về giải thể cơ sở giáo dục ngoài công lập

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán, học sinh phải chuyển sang học tại các trường công lập.

Bộ GD&ĐT khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lí của người dân, phụ huynh, học sinh cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Cho biết đã chuyển thông tin về các tài khoản đăng tải các thông tin sai sự thật trên đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật, Bộ GD&ĐT đề nghị người dân không chia sẻ, không lan truyền những thông tin sai sự thật, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thức của Bộ.

Dưới đây là một số hình ảnh thông tin sai sự thật được Bộ GD&ĐT đưa ra cảnh báo:

