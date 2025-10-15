Công nghệ giúp cửa sổ tạo năng lượng mặt trời, làm thay đổi mọi tòa nhà

Tất cả bắt nguồn từ một loại cửa sổ năng lượng mặt trời thế hệ mới có khả năng tự phục hồi và tạo ra điện, điều này hứa hẹn thay đổi cách con người khai thác năng lượng mặt trời trong tương lai.

Các cửa sổ trong tương lai cũng có thể trở thành nguồn cung cấp điện.

Được gọi là bộ tập trung năng lượng mặt trời phát quang (LSC), loại kính được các nhà nghiên cứu tại Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) tạo ra hoạt động bằng cách cho một phần ánh sáng đi qua và hấp thụ phần còn lại để chuyển hóa thành điện năng thông qua các tế bào quang điện.

Khác với các loại kính năng lượng mặt trời truyền thống vốn dựa vào tinh thể nano - vật liệu vừa đắt đỏ, vừa khó tái sử dụng - công nghệ mới sử dụng vật liệu tổng hợp đặc biệt có thể biến thành thủy tinh khi nung nóng.

Trong các thử nghiệm, vật liệu này cho thấy hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao đồng thời vẫn duy trì độ trong suốt cần thiết cho kính. Đáng chú ý, khi bị hư hại, kính có thể dễ dàng phục hồi bằng cách nung ở nhiệt độ cao mà không cần thay thế toàn bộ tấm. Nhóm nghiên cứu cho biết, sau 10 lần thử nghiệm tự phục hồi, kính vẫn giữ được 95% hiệu suất ban đầu.

Các chuyên gia nhận định, phát minh này có thể đặt nền móng cho thế hệ kính năng lượng mặt trời bền và rẻ hơn, đồng thời giảm lượng chất thải trong quá trình sản xuất. Trong tương lai, các tòa nhà với cửa sổ có khả năng tự sản xuất điện có thể trở thành hiện thực, giúp hộ các gia đình và doanh nghiệp cắt giảm chi phí năng lượng, từ đó hướng tới một mô hình đô thị xanh và bền vững hơn.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn