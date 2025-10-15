CEO Tống Đông Khuê phải trả hôn thê cũ tiền mua nhiều xe sang

TAND TP HCM vừa công bố bản án phúc thẩm vụ kiện đòi tài sản giữa nguyên đơn Đoàn Thảo Nhi (31 tuổi) và bị đơn Tống Đông Khuê (CEO Tống Đông Khuê, 26 tuổi, ngụ Bình Dương cũ). HĐXX tuyên bác đơn kháng cáo của bị đơn, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Khuê phải trả cho Nhi gần 44 tỷ đồng. Bản án có hiệu lực ngay sau khi tuyên.

Tòa tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm xuất cảnh đối với Khuê.

Theo HĐXX, Đoàn Thảo Nhi yêu cầu Tống Đông Khuê hoàn trả số tiền đã chuyển khoản là phù hợp với quy định tại Điều 166 Bộ luật Dân sự 2015. Bị đơn cho rằng số tiền nguyên đơn chuyển cho mình là để phục vụ "cuộc sống chung của hai người, không có nội dung nào thể hiện việc vay mượn" nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh làm thay đổi nội dung vụ án.

"Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá toàn diện chứng cứ trong hồ sơ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời xét xử đúng quy định pháp luật", bản án phúc thẩm nêu lý do bác kháng cáo của Khuê.

Tống Đông Khuê là CEO của công ty truyền thông, nổi tiếng với hơn 182.000 người theo dõi trên Facebook và khoảng 68.000 người theo dõi trên Instagram. Anh cũng là người sáng lập Vietnam Drift Club và thường xuyên tham gia các giải đấu drift xe thể thao.

Khuê được cho là sở hữu khối tài sản giá trị, nhiều xe sang như Audi A4, Mercedes CLA 45 AMG, BMW M3 E93...

Tống Đông Khuê và Đoàn Thảo Nhi trong chuyến đi chơi năm 2021.

Nguyên đơn: Phải đi vay để chuyển tiền cho Tống Đông Khuê

Bản án xác định, năm 2020, giữa Nhi và Khuê có quan hệ tình cảm và hai bên đã tổ chức đính hôn. Trong thời gian từ năm 2020 đến 2022, Nhi đã nhiều lần chuyển tiền cho Khuê vay - tổng cộng 106,8 tỷ đồng, không lập hợp đồng vay.

Theo nguyên đơn, năm 2020 đã chuyển hơn 15,8 tỷ đồng; năm 2021 chuyển 41,5 tỷ đồng; năm 2022 là 49,5 tỷ đồng để bạn trai đầu tư kinh doanh, mua xe... Trong đó, có nhiều khoản Khuê nhờ đứng ra vay giúp vì "Khuê nói mình là người có sức ảnh hưởng trên mạng nên không thể trực tiếp đứng ra vay", cần mua nhiều xe sang để đánh bóng tên tuổi, có nhiều mối quan hệ dễ dàng làm ăn. Khuê sau đó chỉ trả được hơn 46 tỷ đồng, còn lại hơn 60,7 tỷ đồng.

Sau khi hai người chia tay, Nhi đã nhiều lần đòi nhưng "người cũ" không trả nên khởi kiện ra TAND TP Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, cô chỉ yêu cầu Khuê trả số tiền gần 44 tỷ đồng nợ gốc cùng lãi suất.

Quá trình tòa thụ lý giải quyết, Nhi rút một phần yêu cầu khởi kiện đòi tiền lãi, chỉ yêu cầu Khuê trả số tiền gốc gần 44 tỷ đồng.

Bị đơn: 'Tiền tiêu xài chung của hai người'

Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 2, Khuê và người đại diện cho rằng Nhi không có hợp đồng vay tài sản, song lại khởi kiện đòi tiền vay. Theo họ, việc chuyển tiền qua ngân hàng không ghi nội dung cho vay, tương tự khi bị đơn chuyển tiền lại cho nguyên đơn cũng không thể hiện là trả nợ.

Hai người có quan hệ tình cảm, từng tổ chức lễ đính hôn và sống chung như vợ chồng, được gia đình hai bên thừa nhận. Vì vậy, các khoản tiền chuyển qua lại chỉ phục vụ việc chi tiêu, làm ăn chung khi còn yêu nhau, không phải giao dịch vay mượn.

Ngoài ra, bị đơn nói Nhi nhiều lần nhờ chuyển tiền cho người khác, trong đó có 53,7 tỷ đồng để mua xe sang như Mercedes-Maybach, Rolls-Royce, Ferrari... Từ đó, bị đơn khẳng định quan hệ giữa hai bên không phải là vay mượn theo Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015, đề nghị HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tuy nhiên, các quan điểm trên bị phía Đoàn Thảo Nhi bác bỏ, cho rằng cô và Khuê chưa đăng ký kết hôn nên số tiền cô chuyển cho anh không phải là tài sản chung; không có chứng cứ, tài liệu thể hiện giữa hai người này có quan hệ làm ăn. Họ đề nghị tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của mình.

Trước đó, hồi tháng 2, TAND TP Thủ Dầu Một (cũ) xử sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc Khuê phải trả lại gần 44 tỷ đồng.

