Đỗ Thị Hà trước ngày cưới Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

Trong một bài phỏng vấn, khi chia sẻ về chuyện tình cảm, Đỗ Thị Hà cho biết: "Không phải tôi giấu nhưng tôi muốn giữ cho họ sự bình yên. Tôi là người của công chúng, đã có nhiều sự chú ý rồi. Tôi không muốn những người xung quanh cũng nhận điều đó. Tôi muốn họ được sống trong sự bình yên, hồn nhiên và thoải mái".