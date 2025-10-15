Ông Nguyễn Doãn Anh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX

Như tin đã đưa, sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 69 ủy viên.

Trong phiên làm việc chiều nay tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, với tinh thần trách nhiệm cao, phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 ủy viên và bầu các chức danh: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX với 100% số phiếu bầu.

Các ông: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX..

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 ủy viên. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 với 100% số phiếu bầu.

Tác giả: Lê Hải

Nguồn tin: Báo VOV