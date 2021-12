Những bài học rút ra từ trận thua Thái Lan của ĐT Việt Nam

Khi ĐT Việt Nam không có sự phục vụ của Văn Hậu, Trọng Hoàng và Hùng Dũng ở AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo đã xếp Văn Thanh, Hồng Duy và Hoàng Đức thay thế. Thái Lan đã nghiên cứu rất kỹ cách chơi của ĐT Việt Nam suốt từ vòng bảng và về cơ bản, HLV Polking đã đọc ra cách phòng ngự cũng như tấn công của Quang Hải cùng các đồng đội. Thái Lan ít đánh ở hai biên mà chủ yếu sử dụng các pha ban bật từ trung lộ và chơi pressing tầm cao, không cho ĐT Việt Nam thi triển các pha phối hợp của mình.

HLV Polking đã tỏ ra cao tay khi xếp đến 3 cầu thủ có xu hướng tranh chấp mạnh, không ngại va chạm là Yooyen, Thanawat và Phitiwat chơi ngay trước mặt cặp trung vệ. 3 cầu thủ này thường xuyên vây rát Tuấn Anh, Quang Hải cũng như Hoàng Đức và đối thủ đã làm rất tốt nhiệm vụ chia cắt các tiền vệ có lối chơi sáng tạo của ĐT Việt Nam. Đây là vấn đề mấu chốt dẫn đến việc tuyến giữa của ĐT Việt Nam không cầm được bóng để tổ chức tấn công. Thông số ĐT Việt Nam chỉ kiểm soát được 45% bóng trên sân đã nói lên rằng khi miếng đánh ban bật nhỏ, di chuyển linh hoạt của cầu thủ Việt Nam đã bị đối thủ “bắt bài”. Thái Lan chơi pressing tầm cao và liên tục vào bóng quyết liệt khiến cho các cầu thủ Việt Nam bị luống cuống trong xử lý bóng.

Hai bàn thắng của Thái Lan cũng đến từ những pha pressing và di chuyển khôn khéo, đồng thời tận dụng tối đa kỹ thuật cá nhân điêu luyện của Chanathip để xuyên thủng mảnh lưới Nguyên Mạnh.

Các tiền vệ sáng tạo của Việt Nam như Quang Hải (trái) luôn bị đeo bám rất rát

Chắc chắn với những gì đã trải qua trước Thái Lan sẽ được cầu thủ, BHL ĐT Việt Nam rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích. Đặc biệt, khi được hưởng các pha cố định bên phần sân đối thủ, việc có đến 3 trung vệ lên tấn công đã khiến cho tuyến dưới không có người bọc lót tốt dẫn đến bị lĩnh đòn hồi mã thương, điển hình như pha mở tỷ số của Chanathip. Tất nhiên, đối thủ có đẳng cấp cao nên mới tổ chức phản công sắc bén đến như vậy. Nhưng rõ ràng, Ngọc Hải cùng đồng đội sẽ biết cách phân chia nhân sự, hài hoà giữa công và thủ để tránh dính vào bẫy của đối thủ.

ĐT Việt Nam đã phải hứng chịu thất bại đầu tiên trước 1 đối thủ ở khu vực ĐNA kể từ năm 2016. Thất bại đó lại diễn ra ở hành trình AFF Cup nhưng không vì thế mà chúng ta bi quan bởi phía trước vẫn còn trận lượt về.

HLV Park Hang Seo cho rằng việc HLV Polking am hiểu bóng đá Việt Nam chỉ là một phần lý do giúp Thái Lan chiến thắng. Điều mấu chốt vẫn là kỹ năng, trình độ của cầu thủ Thái Lan không hề kém cạnh ĐT Việt Nam. Thế nên việc đoàn quân áo đỏ rút ra những bài học bổ ích, khắc chế được đối thủ và đưa ra những phương án phù hợp về đấu pháp cho trận lượt về mới có thể là chìa khoá để mở ra cuộc lội ngược dòng. Hi vọng rằng, ở thời khắc quan trọng này, cầu thủ Việt Nam sẽ giữ được sự điềm tĩnh và không đánh mất niềm tin dù rằng ĐT Việt Nam vừa thua 0-2 trước kỳ phùng địch thủ Thái Lan.

ĐT Việt Nam họp rút kinh nghiệm Trận thua Thái Lan ở bán kết lượt đi là nỗi buồn rất lớn với thầy trò HLV Park Hang Seo, nhưng điều quan trọng là thầy trò HLV Park Hang Seo cần phải làm gì để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tại lượt về. Trưa qua, cả đội đã có cuộc họp để phân tích trận lượt đi với Thái Lan nhằm rút kinh nghiệm cho trận lượt về và những tình huống giả định được đưa ra cho buổi tập chiều cùng ngày. Ở đó, nhiều tình huống tấn công đã được HLV Park Hang Seo và các trợ lý đưa ra để các tuyển thủ giải quyết. Đặc biệt, hàng công đã liên tục rèn các cú dứt điểm, bởi đấy là điểm yếu lớn nhất và chúng ta buộc phải có bàn thắng nếu muốn tìm lợi thế trước Thái Lan.

