Đà Nẵng: Gãy cẩu tháp ở dự án chung cư Hiyori Aqua Tower, 1 công nhân tử vong tại chỗ

Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 23/10/2025, vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình dự án chung cư Tháp Đại Dương (Hiyori Aqua Tower); tại giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Dự án chung cư do Công ty TNHH Aqua Tower (địa chỉ lô 2-A2, đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải, TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư; nhà thầu thi công chính là Công ty TNHH Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco (địa chỉ 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hiện trường tháp cẩu cao hàng chục mét gãy ngang

Nạn nhân bị tử vong tại chỗ do cần trục gãy đập xuống

Nạn nhân bị tử vong là anh Trần Đình Viễn (SN 1997, trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai); là công nhân làm thép thi công tại công trình Hiyori Aqua Tower. Anh Viễn làm việc theo hợp đồng lao động ký ngày 1/10/2025.

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, khoảng 12 giờ 30 phút, khi anh Trần Đình Viễn đang thi công làm thép tại sàn tầng 2 của dự án thì dây cáp cương của cần trục tháp (nằm phía trên vị trí anh Viễn đang thi công) bị đứt, làm cho cần trục tháp bị gãy và va đập vào người, khiến anh Viễn tử vong tại chỗ.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

