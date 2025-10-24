Người mẫu Belarus bị lừa sang Myanmar có thể vẫn còn sống?

Vera Kravtsova, 26 tuổi, đã mất tích kể từ ngày 4/10. Ảnh: Instagram/vera_kravth.

Giới chức Thái Lan đã bác bỏ các thông tin cho rằng cô Vera Kravtsova - một người mẫu Belarus - mất tích, bị bắt cóc và đưa trái phép từ Thái Lan sang Myanmar. Theo cơ quan xuất nhập cảnh, cô rời Thái Lan hoàn toàn tự nguyện, chứ không bị cưỡng ép như tin đồn, Independent cho biết.

Hồ sơ xuất nhập cảnh cho thấy Kravtsova nhập cảnh Thái Lan ngày 12/9 qua sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) và rời đi ngày 20/9 trên chuyến bay của Thai Airways đến Yangon (Myanmar). Hệ thống sinh trắc học xác nhận chính cô là người đã làm thủ tục, bác bỏ cáo buộc bắt cóc, theo trang MGR Online của Thái Lan.

Vụ việc thu hút sự chú ý quốc tế sau khi nhiều tờ báo đưa tin người mẫu 26 tuổi bị bắt cóc, tống tiền và có thể đã bị sát hại ở Myanmar. Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan khẳng định đoạn camera an ninh tại sân bay cho thấy cô không bị ép buộc và tự mình qua cổng kiểm soát tự động.

“Những gì được cho là xảy ra với cô Kravtsova diễn ra sau khi cô đã rời Thái Lan, và chúng tôi không thể điều tra do sự việc nằm ngoài thẩm quyền”, thiếu tướng Cherngron Rimphadee, người phát ngôn Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan, nói.

Phía Đại sứ Belarus tại Myanmar, ông Vladimir Borovikov, cũng kêu gọi công chúng không tin vào các tin đồn thất thiệt, gọi việc lan truyền tin cô “bị sát hại” là “vô trách nhiệm và phi đạo đức”.

Ông xác nhận Kravtsova đã rời Bangkok đến Yangon ngày 20/9, và đại sứ quán đang phối hợp qua các kênh chính thức để xác minh tung tích của cô. Gia đình cho biết liên lạc cuối cùng với cô là vào ngày 4/10.

Tin đồn về cái chết của người mẫu này rộ lên sau khi báo Komsomolskaya Pravda (Nga) đăng tải tài liệu được cho là do giới chức Myanmar phát hành, nói rằng cô qua đời vì đột quỵ tim và đã được hỏa táng ngày 16/10. Tuy nhiên, tính xác thực của tài liệu này chưa được kiểm chứng độc lập.

Một số tờ báo lá cải còn khẳng định Kravtsova tới Thái Lan để tìm việc làm người mẫu, nhưng sau đó bị lừa bán vào trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar. Tờ Daily Mail ngày 17/10 cho biết cô tới Bangkok để tham dự một buổi phỏng vấn người mẫu bán thời gian, trước khi “biến mất”.

KK Park - khu phức hợp lừa đảo trực tuyến nằm tại biên giới Thái Lan - Myanmar. Ảnh: Guardian.

Tờ The Sun dẫn nguồn từ kênh Mash mô tả rằng cô bị biến thành “nô lệ”, buộc phải “đóng vai xinh đẹp, phục vụ các ông chủ và tham gia lừa đảo người giàu.”

Theo Nation Thailand, Cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang theo dõi phản ứng quốc tế quanh vụ việc này. Tổng cục trưởng Thapanee Kiatphaibool bày tỏ lo ngại rằng làn sóng đồn đoán có thể ảnh hưởng đến hình ảnh an toàn du lịch của Thái Lan. Bà đã yêu cầu văn phòng TAT tại Moscow giám sát tình hình, thu thập thảo luận trên mạng xã hội và báo cáo thường xuyên.

Cơ quan này cũng khuyến cáo du khách thận trọng khi tiếp xúc với người lạ ở nước ngoài và liên hệ ngay với cơ quan chức năng hoặc đại sứ quán nếu cảm thấy có dấu hiệu nguy hiểm.

Bộ Ngoại giao Belarus cho biết sẽ hỗ trợ ngoại giao toàn diện cho gia đình Kravtsova trong trường hợp cần đưa thi thể cô về nước.

Các trung tâm lừa đảo tại Myanmar, đặc biệt dọc biên giới với Thái Lan, đã bùng nổ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021. Một trong những tổ hợp khét tiếng nhất là KK Park, nơi được mô tả như “pháo đài” của tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Những khu phức hợp này do các băng nhóm tội phạm điều hành, được cho là có sự dung túng của quân đội, sử dụng lao động bị buôn bán từ khắp châu Á và châu Phi, ép họ điều hành các trò lừa đảo trực tuyến trong điều kiện bị tra tấn và bạo hành.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: znews.vn