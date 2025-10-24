Rúng động: Cầu thủ và HLV ở NBA bị FBI bắt giữ vì cờ bạc bất hợp pháp do mafia hậu thuẫn

Terry Rozier (trái) bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu thao túng kết quả thi đấu - Ảnh: REUTERS

Trong đó Chauncey Billups, từng là cầu thủ được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng khi còn thi đấu, và ông hiện đang làm huấn luyện viên của đội bóng rổ Portland Trail Blazers. Ông đã bị bắt vì liên quan đến một đường dây đánh bạc do mafia chống lưng.

Trong khi đó, ngôi sao Terry Rozier của CLB Miami Heat bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu thao túng kết quả thi đấu, bằng cách khai thác thông tin nội bộ về các vận động viên NBA.

Giám đốc FBI Kash Patel phát biểu tại cuộc họp báo mới đây: "Hôm nay (23-10), chúng tôi có mặt tại New York để công bố một vụ bắt giữ mang tính lịch sử đối với một tổ chức tội phạm rộng khắp. Đây là một hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và gian lận thể thao kéo dài nhiều năm".

Các công tố viên liên bang Mỹ đã công bố hai bản cáo trạng và thông báo rằng họ đã bắt giữ hơn 30 cá nhân ở nhiều tiểu bang như một phần của cuộc điều tra về gian lận thể thao và các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp có liên quan đến các gia đình tội phạm Bonanno, Gambino, Genovese và Lucchese.

Các bản cáo trạng được công bố tại New York đã tạo ra một đám mây đen khổng lồ cho Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA). Công tố viên Joseph Nocella gọi đây là "một trong những âm mưu tham nhũng thể thao trắng trợn nhất kể từ khi cá cược thể thao trực tuyến được hợp pháp hóa rộng rãi tại Mỹ".

Ông nói thêm: "Thông điệp của tôi gửi đến các bị cáo bị bắt giữ hôm nay là chuỗi thắng lợi của các người đã kết thúc. Vận may của các người đã hết".

Sau khi sự việc xảy ra, NBA cho biết họ đã loại Billups và Rozier khỏi giải và sẵn sàng hợp tác với chính quyền. NBA tuyên bố: "Chúng tôi xem xét những cáo buộc này một cách nghiêm túc nhất. Và tính chính trực của trò chơi vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".

Rozier đã kiếm được 160 triệu USD trong sự nghiệp và đang trong năm cuối của hợp đồng 4 năm trị giá 96 triệu USD với Miami Heat.

Còn Billups đã 5 lần góp mặt ở đội hình toàn sao cuối mùa giải của NBA và từng giành chức vô địch cùng Detroit Pistons năm 2004. Ông nghỉ hưu năm 2014 và trở thành huấn luyện viên trưởng của CLB Portland từ năm 2021.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: tuoitre.vn