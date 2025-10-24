Thiếu niên 15 tuổi đi khỏi nhà, mất tích, thi thể được tìm thấy trên sông Thu Bồn

Thi thể của nam thiếu niên được tìm thấy trên sông Thu Bồn - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 24-10, thông tin từ chính quyền xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng cho biết chính quyền đang phối hợp với ngành chức năng bàn giao thi thể em H.A.K. (15 tuổi), trú xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng (tức huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ) cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó Công an TP Đà Nẵng đã đăng thông báo tìm tung tích thi thể trôi trên sông Thu Bồn được lực lượng chức năng phát hiện.

Theo đó khoảng 14h ngày 23-10, Công an xã Điện Bàn Tây phát hiện một thi thể trên sông Thu Bồn thuộc thôn Nhị Dinh 2, xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng (tức thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cũ).

Qua kiểm tra thi thể là nam giới, tóc cắt ngắn, mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần lửng jean lưng thun màu xanh.

Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đến công an các đơn vị, địa phương, người dân biết để phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân.

Qua theo dõi thông tin, gia đình đã đến nhận dạng, xác định đó chính là thi thể em K.. Được biết trước đó chiều 21-10, K. đi khỏi nhà, sau đó mất tích, gia đình đã đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của K..

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ