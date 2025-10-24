Đầu tư xây dựng Bệnh viện 1.500 tỷ tại Nghệ An là cần thiết

Toàn cảnh phối cảnh bệnh viện Phượng Hoàng tại Phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.
UBND phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An vừa có Tờ trình số 60/TTr-UBND gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính về việc đề xuất danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất - Bệnh viện đa khoa Phượng Hoàng.
UBND phường Vinh Lộc cho biết, hệ thống y tế công lập tại tỉnh Nghệ An nói chung trong những năm gần đây được đầu tư đồng bộ, hiện đại hơn để theo kịp tốc độ phát triển kinh tế (tăng trưởng GRDP đạt mức 9,01%). Tuy nhiên vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân cả về số lượng và chất lượng. Nhiều trường hợp vẫn phải chuyển tuyến lên Hà Nội hoặc TP.HCM, gây tốn kém thời gian và chi phí, đồng thời làm quá tải các Bệnh viện tuyến Trung ương. Khi người dân có thu nhập trung bình và khá ngày càng mong muốn được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, nhanh chóng và chuyên sâu hơn.
Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân thì việc đầu tư xây dựng Bệnh viện là cần thiết để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đảm bảo hiệu quả điều trị và tạo điều kiện tiếp cận y tế công bằng.
Theo UBND phường Vinh Lộc, việc đầu tư Bệnh viện chất lượng cao tại phường Vinh Lộc không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong phường mà cho cả tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ, góp phần thu hút đội ngũ, y bác sỹ giỏi, tạo động lực phát triển kinh tế vùng. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chủ trương Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 14/8/2025 của Đảng bộ phường Vinh Lộc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất, đưa đất vào sử dụng đúng mục đích, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đặc biệt là quỹ đất dọc 2 bên Đại Lộ Vinh - Cửa Lò để sớm hoàn thiện về kiến trúc, cảnh quan 2 bên Đại lộ. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu quy hoạch xây dựng, quy định hiện hành và được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vinh Lộc thống nhất về pháp lý chủ trương đầu tư Dự án tại Công văn số 44 - TB/Đ.U ngày 21/10/2025.
“Việc đầu tư xây dựng Bệnh viện là cần thiết, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt là nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho nhân dân, giảm bớt áp lực cho các Bệnh viện công; đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa phương; góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 370 lao động”, Tờ trình UBND phường Vinh Lộc nêu rõ.
Qua phân tích đánh giá nêu trên, UBND phường Vinh Lộc xét thấy việc đề xuất, triển khai dự án Bệnh viện đa khoa tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An sẽ tạo điều kiện sớm hình thành dự án đồng bộ, hiện đại về kiến trúc cảnh quan, điểm nhấn về sự đổi mới khu vực phía Tây Bắc phường Vinh Lộc; đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng bền vững, phù hợp tinh thần Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 14/8/2025 của Đảng bộ phường Vinh Lộc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dự án Bệnh viện đa khoa Phượng Hoàng tại phường Vinh Lộc do Liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng hạ tầng và Giao thông (Intracom) và CTCP Đầu tư MST đề xuất thực hiện.
Dự án dự kiến triển khai trên khu đất rộng 34.600m2, với quy mô 350 giường, sản phẩm cung cấp dịch vụ y tế đa khoa chất lượng cao như: Nội, ngoại, sản, nhi,… trong đó mũi nhọn là tim mạch, tổng mức đầu tư dự án 1.510 tỷ đồng.
