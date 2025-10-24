Nghệ An: Hố chống ngập tại dự án trăm tỷ hoá "bẫy" người dân

Dự án cải tạo, nâng cấp Đại lộ Lê Nin, đoạn từ hướng sân bay Vinh đến xung quanh khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An, được khởi công từ đầu năm 2024 với tổng mức đầu tư trên 560 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 có mức đầu tư trên 205 tỷ đồng bao gồm các hạng mục: cải tạo, nâng cấp kết cấu áo đường, vuốt nối đường ngang giao cắt, hệ thống an toàn giao thông tuyến đường V.I.Lê Nin và đường Trường Thi; cải tạo bó vỉa, đóng - mở giải phân cách giữa; thi công 5 cống qua đường; thi công 15 cống kỹ thuật bố trí cáp ngầm qua đường.

Sau nhiều tháng thi công, dự án thuộc giai đoạn 1 cơ bản đã hoàn thành, góp phần thay đổi diện mạo tuyến đường huyết mạch của đô thị tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, cũng thời điểm này, trên tuyến đường xuất hiện những hạng mục hố thoát nước "bất thường" khiến nhiều người điều khiển giao thông vô cùng bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc theo hai bên Đại lộ Lê Nin, gần như tất cả các hố thoát nước đều được đào khá sâu, phần nắp sắt lại được lắp đặt thấp hơn rất nhiều so với mặt đường.

Nhiều hố có độ chênh từ 20 – 40cm, tạo thành những khoảng trũng giống như “bẫy” ngay sát lề đường.

Kết cấu này khiến nhiều người tham gia giao thông cảm thấy bất an, nhất là vào buổi tối hoặc lúc trời mưa, khi tầm nhìn hạn chế. Với các phương tiện hai bánh, chỉ cần một cú trượt bánh nhỏ cũng có thể khiến xe vấp xuống hố, gây nghiêng lái hoặc mất kiểm soát. Còn với ô tô, nếu không may lọt bánh xuống, xe có thể bị xóc mạnh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho cả người lái lẫn phương tiện khác cùng lưu thông.

Chị Trần Thị Hoài (người dân phường Trường Vinh) lo lắng: “Không hiểu sao lại thiết kế hố quá sâu, mép lại dựng đứng. Nếu chẳng may phương tiện trượt bánh xuống thì rất khó thoát lên, dễ xảy ra tai nạn. Giá như họ làm thoải ra thì an toàn hơn nhiều”.

Đáng lo ngại hơn, nhiều hố thoát nước được thiết kế sát ngã ba, ngã tư. Nếu người điều khiển phương tiện thiếu quan sát khi rẽ, bánh xe có thể rơi xuống hố, dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng và đơn vị thi công sớm rà soát, khắc phục tình trạng hố thoát nước quá sâu, đảm bảo đồng bộ với mặt đường. Việc này không chỉ giúp hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn tạo diện mạo văn minh, an toàn hơn cho đô thị tỉnh Nghệ An.

“Trên tuyến đang còn tồn tại một số hố thoát nước có độ sâu chưa phù hợp so với mặt đường. Vì vậy, chúng tôi cũng đã cho kiểm tra khảo sát, đốc thúc nhà thầu khẩn trương thực hiện sửa chữa”, ông Thiện nói.

