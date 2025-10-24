Lương Bằng Quang giàu cỡ nào trước khi bị bắt vì chi 8 tỉ 'chạy án'?

Lương Bằng Quang từng nhiều lần công khai khoe tài sản trên mạng xã hội.

Lương Bằng Quang, cái tên từng gắn liền với những bản hit của thế hệ 8X, 9X. Anh không chỉ hoạt động nghệ thuật mà còn là doanh nhân có máu làm ăn hiếm thấy trong giới showbiz.

Lương Bằng Quang: Nghệ sĩ kiêm doanh nhân đa ngành

Năm 2016, Lương Bằng Quang thành lập công ty riêng với vốn điều lệ gần 2 tỉ đồng, trong đó anh góp một nửa. Ban đầu công ty hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, sau đó mở rộng sang dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện, thậm chí kinh doanh lưu trú.

Đến đầu năm 2024, Lương Bằng Quang cùng cộng sự tiếp tục thành lập thêm một doanh nghiệp tại TP.HCM, đăng ký kinh doanh đa ngành, từ khách sạn đến căn hộ cho thuê. Trong công ty này, nam nhạc sĩ nắm khoảng 20% vốn, cho thấy tham vọng đầu tư vào bất động sản và dịch vụ.

Ngoài đời thực, Lương Bằng Quang thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống dư dả bên vợ là DJ Ngân 98: từ xe sang, nhà đất, hàng hiệu xa xỉ, vàng miếng đến những chuyến du lịch sang chảnh.

Lương Bằng Quang từng khoe xấp sổ đỏ dày cộm và không ngại nói về việc phải làm việc "sấp mặt mỗi ngày" để có được khối tài sản như vậy.

Lương Bằng Quang từng khoe xấp 20 tờ sổ đỏ.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 từng tậu siêu xe 23 tỉ đồng.

Trước đó, Lương Bằng Quang cũng tậu nhiều xế hộp khác.

Từng than "kẹt tiền" nhưng vẫn ngập trong tài sản

Tháng 11-2024, Lương Bằng Quang từng gây chú ý khi tuyên bố bán căn nhà duy nhất ở trung tâm TP.HCM vì "kẹt tiền". Tuy nhiên, giới thạo tin cho rằng việc bán nhà có thể chỉ là một phần trong chiến lược xoay vốn kinh doanh của anh, bởi bên cạnh đó, nam nhạc sĩ vẫn sở hữu nhiều tài sản khác.

Trên mạng xã hội, vợ chồng Lương Bằng Quang - Ngân 98 liên tục check-in ở các resort 5 sao, đi máy bay hạng thương gia, lái siêu xe Maserati trị giá hàng chục tỉ đồng. Cả hai còn duy trì công việc biểu diễn đều đặn tại các sự kiện, quán bar trong và ngoài nước - nguồn thu không nhỏ nếu tính thêm tiền từ khán giả.

Lương Bằng Quang bên 80 sổ đỏ và nhiều tài sản khi cơ quan chức năng khám xét nhà riêng.

Theo dữ liệu từ cơ quan điều tra, khi khám xét nhà của Ngân 98 - vợ Lương Bằng Quang, công an thu giữ hơn 80 sổ đỏ, 8.000 USD tiền mặt và 4 sổ tiết kiệm ngân hàng. Dù chưa xác định rõ phần tài sản nào thuộc về ai, nhưng từng ấy cũng đủ để công chúng hình dung về độ giàu có của cặp đôi này.

Trước đó, Lương Bằng Quang cũng nhiều lần đăng hình penthouse 150m² giữa trung tâm TP.HCM, khoe bộ sưu tập xe sang và những món đồ hiệu đắt đỏ.

Giờ đây, khi Lương Bằng Quang bị khởi tố vì cáo buộc "đưa hối lộ" liên quan số tiền 8 tỉ đồng, câu hỏi "Lương Bằng Quang giàu cỡ nào?" càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Tác giả: Trai Úc

