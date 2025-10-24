Níu kéo bất thành, chồng vác rựa chém vợ và “phi công” trọng thương

Thông tin ban đầu, khoảng 19h10 ngày 23/10, tại khu nhà trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà (Quảng Ngãi), Tùng đã dùng dao, rựa đâm, chém 2 người gây thương tích nặng, gồm Võ Chí H (SN 1988, trú tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Th (SN 1978, trú phường Ngô Mây, Quảng Ngãi).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Đối tượng Tùng lúc bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Tùng và bà Th là vợ chồng. Do mâu thuẫn gia đình, bà Th bỏ nhà đi lâu nay rồi gặp và ở với ông H. Cả hai cùng thuê phòng trọ ở Đăk Hà sống như vợ chồng.

Biết sự việc, Tùng đã có lần lên gặp, nói chuyện với bà Th và H nhưng không có kết quả. Vào chiều tối 23/10, sau khi ăn giỗ ở Gia Lai, Tùng điều khiển xe máy lên xã Đăk Hà, đến nhà trọ có ông H và bà Th ở để nói chuyện, sau đó cãi vã nhau. Đỉnh điểm, Tùng dùng dao, rựa đâm, chém trọng thương bà Th và ông H rồi rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên quan vào cuộc điều tra, truy xét nghi phạm.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định sau khi gây án, Tùng chạy trốn về hướng Cửa khẩu Bờ Y. Sau khi bị các lực lượng truy xét mạnh thì đối tượng đón xe khách quay ngược về Bến xe Quy Nhơn nên đã tổ chức lực lượng truy bắt.

Khoảng 11h30 ngày 24/10, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng CSGT, các phòng nghiệp vụ, Công an các xã liên quan đã chặn xe và bắt giữ được đối tượng Tùng tại xã Đăk Tô, sau đó di lý về trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến sức khỏe 2 nạn nhân, bà Th đang được cấp cứu tích cực, trong khi ông H đang dần ổn định. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: cand.com.vn