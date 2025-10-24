Địa chỉ bán ghế massage ở Vinh, Nghệ An uy tín, giá tốt

Để giúp người tiêu dùng đưa ra được lựa chọn tối ưu nhất, tránh mua phải hàng kém chất lượng, bài viết sau chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn địa chỉ bán ghế massage uy tín đã được khẳng định và nhận được lòng tin của đông đảo khách hàng tại khu vực.

Fuji - Lựa chọn hàng đầu cho ghế massage tại Vinh

Địa chỉ: 290 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số điện thoại: 0911207789

Website: https://fujigroup.vn/

Giá tham khảo: Từ 16.000.000 vnđ đến hơn 200.000.000 vnđ

Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phân phối thiết bị chăm sóc sức khỏe, thương hiệu Fuji đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, qua đó củng cố vững chắc vị trên thị trường ghế massage cạnh tranh.

Các sản phẩm chính hãng Fuji đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy sản xuất hiện đại tại Trung Quốc. Mỗi sản phẩm đều có đầy đủ giấy tờ CO và CQ, giúp xác thực nguồn gốc và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, mang đến cho khách hàng sự yên tâm tuyệt đối.

Danh mục sản phẩm của Fuji rất đa dạng, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính. Từ các dòng ghế massage phổ thông, với mức giá chỉ từ 7 triệu 5 trăm nghìn đồng, đến các dòng ghế massage thương gia cao cấp trị giá tới hơn 200 triệu đồng được tích hợp hàng loạt các tình năng tân tiến

Chính sách ưu đãi và cam kết dịch vụ khi mua ghế massage tại Fuji chi nhánh Vinh, Nghệ An

Khi lựa chọn Fuji tại Vinh, khách hàng không chỉ đầu tư vào một sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp mà còn được hưởng các chính sách ưu đãi và dịch vụ hậu mãi tận tâm:

Bảo hành chuyên sâu và dài hạn: Khách hàng được hưởng chính sách bảo hành lên đến 6 năm, giúp an tâm tuyệt đối khi sử dụng. Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo ghế massage của bạn duy trì hiệu suất tối ưu và ổn định trong suốt thời gian sử dụng.

Dịch vụ hậu mãi toàn diện và tiện lợi: Fuji cung cấp dịch vụ hậu mãi chu đáo, bao gồm tư vấn chuyên sâu và các chương trình bảo trì định kỳ. Đặc biệt, với dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ghế massage tận nơi, việc duy trì và vận hành thiết bị của bạn trở nên vô cùng đơn giản và thuận tiện.

Chính sách giao hàng miễn phí và an toàn: Fuji hỗ trợ giao hàng miễn phí, nhanh chóng trên toàn quốc. Sản phẩm được đóng gói cẩn thận, đảm bảo vận chuyển an toàn, nguyên vẹn đến tận tay khách hàng.

Công nghệ độc quyền đột phá - Hỗ trợ trị liệu toàn diện

Các công nghệ độc quyền của Fuji được thiết kế để mang lại hiệu quả trị liệu chuyên sâu và trải nghiệm cá nhân hóa tối ưu:

1. Fuji Touch Premium - Công nghệ massage mô phỏng chuyên gia

Công nghệ massage Fuji Touch Premium là một bước tiến vượt bậc, mô phỏng chân thực chuyển động của bàn tay chuyên gia. Hệ thống con lăn không chỉ di chuyển linh hoạt trong không gian ba chiều mà còn có khả năng điều chỉnh thông minh về cường độ, nhịp điệu và độ ôm, đảm bảo mỗi động tác như xoa bóp, đấm, vỗ, day, miết, nhào nặn đều được thực hiện với lực vừa đủ, tác động chính xác vào các điểm căng cứng và huyệt đạo. Nhờ đó, công nghệ này mang lại hiệu quả trị liệu chuyên sâu, giải tỏa căng thẳng và đau mỏi tối ưu.

2. Fuji Sensor - Công nghệ cảm biến cá nhân hóa

Hệ thống cảm biến quang học và áp lực thực hiện quy trình body-scan chính xác. Phân tích cấu trúc cơ thể và đường cong cột sống để tạo bản đồ 3D. Tự động hiệu chỉnh vị trí và phạm vi con lăn, đảm bảo liệu trình massage được tùy chỉnh hoàn hảo với vóc dáng của từng người dùng.

3. Healtech - Công nghệ nhiệt trị liệu hồng ngoại FIR

Sử dụng sợi carbon phát nhiệt hồng ngoại tuyến xa FIR tại các vùng trọng điểm như lưng hay bắp chân. Nhiệt FIR thẩm thấu sâu từ 1 - 3mm, tạo nhiệt nội sinh, giúp giãn mao mạch và tăng cường vi tuần hoàn máu. Hỗ trợ làm mềm cơ co cứng, giảm co thắt và tối ưu hóa quá trình đào thải độc tố, mang lại hiệu quả giảm đau mãn tính.

4. Legtech 4-in-1 - Công nghệ chăm sóc chân toàn diện

Kết hợp hệ thống con lăn bấm huyệt chuyên sâu ở lòng bàn chân với túi khí nén đa điểm ở bắp chân. Tích hợp nhiệt hồng ngoại, giúp cải thiện lưu thông máu, giảm sưng phù và nhanh chóng phục hồi đôi chân mệt mỏi.

Địa chỉ bán ghế massage uy tín tại Vinh, Nghệ An trên đây được đánh giá dựa trên chất lượng sản phẩm, minh bạch trong chính sách bảo hành, bảo trì, và cam kết dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, nhằm đảm bảo giá trị đầu tư và hiệu quả chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn