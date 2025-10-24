Công an thông tin vụ đôi nam nữ bị truy sát trong phòng trọ

Ngày 24-10, Công an xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo gửi cơ quan cấp trên về vụ việc đôi nam nữ bị truy sát trong phòng trọ vào tối hôm qua (23-10).

Theo đó, hơn 19 giờ tối 23-10, một người đàn ông đi vào phòng trọ của bà Nguyễn Thị T. (SN 1978, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và Võ Chí H. (SN 1988, trú tỉnh Cà Mau). Tại đây, đối tượng dùng dao rựa chém bà T. và ông H. Bị chém, ông Võ Chí H. chạy được ra ngoài. Đối tượng ở lại tiếp tục chém người phụ nữ trong phòng. Sau khi gây án, đối tượng đi bộ ra khỏi phòng trọ.

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc người đàn ông vào phòng trọng truy sát đôi nam nữ được camera ghi lại

Cơ quan công an xác định bà Nguyễn Thị T. bị thương vùng mặt, đầu; ông Võ Chí H. bị thương ở vùng bụng. Cả hai được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum.

Qua xác minh, đánh giá, cơ quan công an tình nghi ông Mai Xuân T. (SN 1977, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã dùng dao thực hiện hành vi chém người trên.

Ông Võ Chí H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum

Nguyên nhân trước đây ông Mai Xuân T. và bà Nguyễn Thị T. từng có quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, bà Nguyễn Thị T. và ông Võ Chí H. sống như vợ chồng. Do ghen tuông, ông Mai Xuân T. đã nhiều lần đe dọa bà Nguyễn Thị T.

Hiện lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ gây án.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động