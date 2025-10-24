Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết mới để tiếp tục cụ thể hóa Luật Nhà ở, Nghị quyết của Quốc hội về nhà ở xã hội

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý KKT Đông Nam, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh khu vực 9; Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nghệ An; lãnh đạo UBND các phường: Trường Vinh, Vinh Lộc, Vinh Phú, Vinh Hưng, Cửa Lò; Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Quang cảnh hội nghị điểm cầu tỉnh Nghệ An

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đã hoàn thành 50.687/100.275 căn (đạt 50,5%), dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 38.600 căn (tổng là 89.007/100.275 căn, đạt 89%). Lũy kế đến nay, thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 637.048 căn, đạt 60% so với mục tiêu đề ra.

Việc nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai một số giải pháp đột phá phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2026 là cần thiết nhằm tăng nguồn cung về nhà ở xã hội ngay trong năm 2026, đáp ứng nhu cầu nhà ở rất lớn hiện nay, nhất là tại các đô thị lớn, nhiều khu công nghiệp.

Mục tiêu trong năm 2026, các địa phương hoàn thành chỉ tiêu phát triển 108.970 căn nhà ở xã hội theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, phấn đấu hoàn thành thêm khoảng 65.000 căn nhà ở xã hội (không bao gồm nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân) tại một số địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã thảo luận đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội nhanh, bền vững, đáp ứng nhu cầu của những người có nhu cầu về nhà ở xã hội…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Tại Nghệ An, đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho 40 dự án nhà ở xã hội, với tổng diện tích 107 ha, dự kiến cung cấp 35.000 căn hộ. Trong đó, 32 dự án đã lựa chọn xong chủ đầu tư (27.000 căn), 07 dự án đang tiếp tục thực hiện thủ tục (8.000 căn).

Trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh Nghệ An hoàn thành 1.675 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại 03 dự án, công trình nhà ở xã hội. Năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ phấn đấu hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 2.548 căn hộ nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (1.420 căn).

Tỉnh Nghệ An hiện đã dành 107 ha đất cho 40 dự án nhà ở xã hội, tương ứng khoảng 35.000 căn hộ; đồng thời đang tiếp nhận đề xuất của 11 nhà đầu tư thực hiện 13 dự án mới, với diện tích khoảng 80 ha, dự kiến sẽ cung cấp thêm khoảng 15.500 căn hộ nhà ở xã hội.

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát tham mưu dành các khu đất mới để giới thiệu các nhà đầu tư quan tâm, đề xuất triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện.

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Nghị quyết ban hành phải đưa ra được các cơ chế, chính sách đảm bảo thông thoáng nhất, thuận lợi nhất cho tất cả chủ thể liên quan, triển khai nhanh nhất nhưng bền vững với tư duy, cách làm mới.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí về kinh nghiệm, về thời gian, về giá trong việc thực hiện các dự án nhà ở xã hội; vừa phát huy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, vừa phát huy trách nhiệm xã hội, tình dân tộc, nghĩa đồng bào của doanh nghiệp và phải đặt địa vị mình vào điều kiện, hoàn cảnh của người có nhu cầu về nhà ở xã hội để phát triển nhà ở xã hội.

Các địa phương phải có trách nhiệm để thủ tục hành chính được đơn giản hóa, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm; thực hiện cắt giảm ít nhất 50% thủ tục hành chính, phải có luồng xanh trong thực hiện; chuẩn bị quỹ đất sạch. Chính sách và triển khai chính sách về nhà ở xã hội phải thuận lợi nhất cho người mua nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đẩy mạnh số hóa, không để người mua nhà ở xã hội phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua nhà ở xã hội, dễ dẫn đến tiêu cực, méo mó chính sách.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu phải đa dạng hóa nguồn tín dụng cho bất động sản nói chung và nhà ở xã hội nói riêng; phải thành lập Quỹ nhà ở xã hội chứ không chỉ trông vào mỗi nguồn vốn tín dụng của ngân hàng. Cần xây dựng một dữ liệu chung của cả nước, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp, quản lý để nắm được nhu cầu thiết yếu, công khai, minh bạch người đầu tư, người mua trên tinh thần tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm; mở rộng đối tượng người được tham gia, các chủ thể có liên quan; cần xác định rõ các phân khúc để hạ tầng được dùng chung; đô thị hóa nông thôn…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn