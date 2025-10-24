Nghi phạm tr.uy s.át trẻ sơ sinh và nhân viên y tế: Chưa phát hiện chất kích thích

Khoa sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - nơi xảy ra sự việc nghi phạm dùng dao tấn công nhiều người - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 24-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an phường Trường Vinh, Nghệ An cho biết thông tin trên.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Công an phường Trường Vinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp nhiều lực lượng và khống chế, bắt nghi phạm về cơ quan công an làm rõ.

Người này là Bằng Văn Vỹ - 29 tuổi, trú xã Quế Phong, Nghệ An. Thời điểm gây án, Vỹ là bố của bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

"Chúng tôi đã kiểm tra nhanh các chất kích thích với nghi phạm Vỹ, nhưng chưa phát hiện nồng độ cồn, ma túy thời điểm sau khi gây án", vị lãnh đạo Công an phường Trường Vinh thông tin.

Nghi phạm Vỹ cùng hồ sơ ban đầu vụ việc đã được chuyển tới Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Đến nay, nhà chức trách chưa công bố động cơ gây án.

Trong sáng 24-10, ông Hoàng Phú Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đã đến thăm, tặng quà cho các nạn nhân trong vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Ông Hiền đã biểu dương tinh thần dũng cảm của các nhân viên y tế đã quên mình để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong vụ tấn công này.

Ông Hiền cũng bày tỏ mong muốn các nạn nhân yên tâm điều trị, sớm vượt qua nỗi đau để nhanh chóng bình phục, trở về với gia đình và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 10h sáng 23-10 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã xảy ra vụ tấn công, truy sát bằng dao nghiêm trọng.

Bảo vệ cho các bệnh nhi là trẻ sơ sinh, ba nhân viên y tế là điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Nhung và hai người nhà bệnh nhân là bà Phan Thị Tứ, Ngô Thị Thu Thủy đã bị thương.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ