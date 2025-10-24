HLV Vũ Hồng Việt xin từ chức

Thất bại 1-3 trước Gamba Osaka tại lượt trận thứ 3 bảng F AFC Champions League Two - Cúp C2 châu Á 2025/26 nối dài thất vọng của người hâm mộ Nam Định trong chuỗi trận bết bát.

Đây được xem là giọt nước tràn ly buộc HLV Vũ Hồng Việt phải từ chức.

HLV Vũ Hồng Việt từ chức sau chuỗi trận gây thất vọng của CLB Nam Định

CLB Nam Định mùa này gây chú ý đặc biệt khi tích cực chi tiền để đưa về dàn ngoại binh đắt giá, nâng tổng giá trị đội hình lên 12,24 triệu euro, cao nhất lịch sử V-League, gấp đôi giá trị đội đang xếp thứ hai là Công an Hà Nội vốn cũng dự cùng lúc 4 đấu trường mùa này.

Thế nhưng Nam Định hiện chỉ xếp hạng 10/14 sau 7 vòng đấu V-League, và tỏ ra hụt hơi ở cúp quốc tế.

Dù nắm trong tay đội hình có chiều sâu và nhiều ngôi sao, song nhà đương kim vô địch V-League vẫn thi đấu bế tắc. Đó là lý do khiến ông Vũ Hồng Việt phải ra đi.

Trong 3 năm dẫn dắt CLB Nam Định, HLV Vũ Hồng Việt đã mang về 2 danh hiệu vô địch V-League liên tiếp (2023/24, 2024/25), song bị cho là không còn phù hợp trong bối cảnh đội bóng thành Nam tham vọng tiến xa ở cúp quốc tế.

Hiện CLB Nam Định đang tích cực tìm người thế chỗ để hy vọng kịp vực dậy đội bóng, khi mục tiêu chinh phục 4 đấu trường vẫn còn phía trước.

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn