Bên trong căn nhà Lương Bằng Quang sống cùng Ngân 98 trước khi bị bắt

Mới đây, Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Lương Bằng Quang để điều tra về tội "đưa hối lộ". Ảnh: Công an TP HCM
Trước khi bị bắt, chuyện tình cảm của Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng luôn nhận được sự quan tâm của dân tình. Ảnh: FBNV
Cặp đôi từng sống trong căn penthouse rộng rãi, ước tính giá trị lên tới 80 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Căn hộ nằm tại phường Cát Lái (TP. Thủ Đức), thuộc một khu chung cư cao cấp. Ảnh: FBNV
Trong clip và hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy không gian sống của cặp đôi phủ đầy nội thất xa hoa với tông màu trầm sang trọng. Ảnh: FBNV
Phòng khách rộng với cửa kính toàn cảnh hướng ra sông. Ảnh: FBNV
Quầy bar trong phòng khách. Ảnh: FBNV
Phòng ăn hiện đại và sang trọng. Ảnh: FBNV
Khu vực bếp rộng rãi. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ và phòng thay đồ ngập hàng hiệu. Ảnh: FBNV
Phòng tắm được thiết kế như khu spa riêng. Ảnh: FBNV
Sảnh ngoài trời rộng 80m2. Ảnh: FBNV
View từ trên cao căn hộ của Lương Bằng Quang - Ngân 98. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
