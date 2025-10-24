Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Bên trong căn nhà Lương Bằng Quang sống cùng Ngân 98 trước khi bị bắt

Căn penthouse của Lương Bằng Quang - Ngân 98 thiết kế hiện đại với nhiều không gian mở, phủ đầy nội thất xa xỉ và tông màu trầm sang trọng.

Mới đây, Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Lương Bằng Quang để điều tra về tội "đưa hối lộ". Ảnh: Công an TP HCM

Trước khi bị bắt, chuyện tình cảm của Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng luôn nhận được sự quan tâm của dân tình. Ảnh: FBNV

Cặp đôi từng sống trong căn penthouse rộng rãi, ước tính giá trị lên tới 80 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Căn hộ nằm tại phường Cát Lái (TP. Thủ Đức), thuộc một khu chung cư cao cấp. Ảnh: FBNV

Trong clip và hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy không gian sống của cặp đôi phủ đầy nội thất xa hoa với tông màu trầm sang trọng. Ảnh: FBNV

Phòng khách rộng với cửa kính toàn cảnh hướng ra sông. Ảnh: FBNV

Quầy bar trong phòng khách. Ảnh: FBNV

Phòng ăn hiện đại và sang trọng. Ảnh: FBNV

Khu vực bếp rộng rãi. Ảnh: FBNV

Phòng ngủ và phòng thay đồ ngập hàng hiệu. Ảnh: FBNV

Phòng tắm được thiết kế như khu spa riêng. Ảnh: FBNV

Sảnh ngoài trời rộng 80m2. Ảnh: FBNV

View từ trên cao căn hộ của Lương Bằng Quang - Ngân 98. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: Bên trong căn nhà ,Ngân 98 ,Lương Bằng Quang ,trước khi bị bắt

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP