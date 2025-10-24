Mối tình 'chị ơi, anh yêu em' của thủ môn Quan Văn Chuẩn

Chuyện tình "chị ơi, anh yêu em" của cầu thủ Quan Văn Chuẩn (sinh năm 2001) và Nguyễn Vũ Dương Hà (sinh năm 1998) từng nhận được nhiều sự quan tâm. Đến nay, cả hai gặt "quả ngọt" tình yêu khi tuyên bố sắp về chung một nhà. Văn Chuẩn công bố ảnh cưới vào ngày 22/10, cũng là ngày sinh nhật của Dương Hà. "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu", nam cầu thủ viết kèm biểu tượng trái tim. Bên dưới, bạn bè và đồng nghiệp chúc mừng cặp đôi. "Quá đẹp, hết nước chấm. Vấn đề là thiệp mời đâu?", một người bạn của Văn Chuẩn bình luận. Ảnh: Quan Văn Chuẩn/Facebook.
Theo chia sẻ từ Dương Hà, Quan Văn Chuẩn ngỏ lời cầu hôn cô tại Paris (Pháp) vào khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7. Kinh đô ánh sáng cũng là địa danh yêu thích của nàng WAG. Cô nàng tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, đã hoàn thành bậc học thạc sĩ, hiện là nhân viên ngân hàng. Ảnh: Quan Văn Chuẩn/Facebook.
Văn Chuẩn - Dương Hà trao nụ hôn trước một cửa hàng hoa nằm gần đại lộ Rapp, Paris. Đây là địa điểm chụp ảnh với tháp Eiffel lãng mạn, đậm chất Pháp bậc nhất. Ảnh: Quan Văn Chuẩn/Facebook.
Hoàn thành bộ ảnh cưới ở Pháp, cặp đôi tiếp tục vi vu tại làng Lauterbrunnen, Thụy Sĩ. Khi đăng bài, Dương Hà gây chú ý khi gọi cô và Văn Chuẩn là "hai chị em". "Cuối cùng cũng đến cuối tuần, hai chị em đi Sapa nghỉ ngơi", nàng WAG viết. Ảnh: Dương Hà/Facebook.
Văn Chuẩn - Dương Hà bắt đầu công khai mối quan hệ từ năm 2020. Kể từ đó, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh tình tứ của cả hai trên trang cá nhân, kèm lời nhắn ngọt ngào. Trong trận chung kết U23 Đông Nam Á năm 2023, sau khi cản phá thành công cú sút của cầu thủ U23 Indonesia ở chấm luân lưu 11 m, Văn Chuẩn chạy về phía bạn gái thả tim. Hành động thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá thời điểm đó. Ảnh: Quan Văn Chuẩn/Facebook.
Kể từ đó đến nay, cả hai vẫn cùng nhau đồng hành qua nhiều sự kiện trọng đại trong đời và thường xuyên đi du lịch. Ảnh: Quan Văn Chuẩn/Facebook.
Dương Hà là một trong số nàng WAG nổi bật trong làng bóng đá Việt Nam nhờ thành tích học tập ấn tượng, ngoại hình trẻ trung. Ảnh: Dương Hà/Facebook.
Về sự nghiệp bóng đá của Văn Chuẩn, thủ môn 24 tuổi được HLV Kim Sang Sik thêm vào danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia hồi tháng 8, khẳng định vai trò của cầu thủ trẻ đầy tiềm năng này. Với đam mê trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ, tháng 5/2011, Văn Chuẩn gia nhập đội bóng thủ đô theo hệ thống đào tạo của CLB Hà Nội. Tháng 8/2020 là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên anh được triệu tập vào đội U22 Việt Nam. Hai năm sau, chàng trai gốc Tuyên Quang chính thức góp mặt vào danh sách 20 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31. Ảnh: Quan Văn Chuẩn/Facebook.
Tác giả: Vi Lê
Nguồn tin: znews.vn