Đằng sau lệnh ân xá chủ sàn tiền điện tử Binance của ông Donald Trump

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 23-10 cho biết: "Tổng thống Donald Trump đã thực hiện thẩm quyền hiến định của mình bằng cách ân xá cho ông Zhao, người bị chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden truy tố trong cuộc chiến chống tiền điện tử. Với mong muốn trừng phạt ngành công nghiệp tiền điện tử, Chính quyền ông Biden đã truy tố ông Zhao mặc dù không có cáo buộc gian lận hay nạn nhân nào được xác định".

Tổng thống Donald Trump ân xá cho nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance Changpeng Zhao. Ảnh: Bloomberg

Khi được hỏi tại sao ân xá cho ông Zhao, ông Donald Trump trả lời: "Tôi không biết, ông ấy được rất nhiều người đề xuất. Nhiều người nói rằng ông ấy không phạm tội gì cả. Vì vậy, tôi đã ân xá cho ông ấy theo yêu cầu của rất nhiều người tốt".

Việc ân xá cho ông Zhao được đưa ra gần một tuần sau khi ông Donald Trump giảm án tù 87 tháng cho cựu Dân biểu New York George Santos, người đã nhận tội gian lận qua mạng và lợi dụng thông tin cá nhân của người khác.

Ông Zhao viết trên mạng xã hội X: "Tôi vô cùng biết ơn vì quyết định ân xá hôm nay và Tổng thống Donald Trump đã duy trì cam kết của nước Mỹ đối với sự công bằng, đổi mới và công lý. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp nước Mỹ trở thành thủ đô của tiền điện tử và thúc đẩy web3 (thế hệ thứ 3 của Internet) trên toàn thế giới".

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thuộc Đảng Dân chủ đã chỉ trích lệnh ân xá. Bà Elizabeth Warren cho rằng ban đầu ông Zhao đã nhận tội rửa tiền hình sự.

Vào tháng 11-2023, ông Zhao đã nhận tội tại tòa án liên bang Seattle và đồng ý từ chức giám đốc điều hành (CEO) Binance như một phần của thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỉ USD của sàn giao dịch Binance với Bộ Tư pháp Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ khi đó cho biết ông Zhao đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vì không thực hiện chương trình chống rửa tiền hiệu quả và cố ý vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ, nhằm trục lợi từ thị trường Mỹ mà không thực hiện các biện pháp kiểm soát theo yêu cầu của pháp luật.

Binance đã bị buộc tội hoạt động chuyển tiền không có giấy phép, vi phạm Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế và âm mưu. Ông Zhao bị kết án vào tháng 4-2024 chỉ 4 tháng tù. Các công tố viên liên bang khi đó đã yêu cầu thẩm phán tuyên án ông Zhao 3 năm tù.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 23-10 cho biết "cuộc chiến chống lại tiền điện tử của chính quyền ông Joe Biden đã kết thúc".

Theo đài CNBC, quyết định ân xá cho ông Zhao (CZ) diễn ra hai tháng sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin World Liberty Financial (WLFI), liên doanh tiền điện tử của gia đình ông Donald Trump, được cho là đã thu về khoảng 4,5 tỉ USD kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người Lao Động