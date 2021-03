Nghệ An: Dự án triển khai 10 năm chưa xong đã xuống cấp nghiêm trọng

Dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 1A (Quỳnh Thạch) đi Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Năm 2010, trên cơ sở phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của tỉnh, UBND huyện Quỳnh Lưu đã có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu số 01: Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 1A (Quỳnh Thạch) đi Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Theo đó, công trình có tổn mức đầu tư 18,3 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây lắp là 13,6 tỷ đồng. Công trình do UBND huyện Quỳnh Lưu làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công dự án là Công ty CP đầu tư XD Bằng An, có địa chỉ tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Báo cáo tiến độ dự án.

Trải qua thời gian dài, Công ty CP đầu tư XD Bằng An mới chỉ thi công được nền tuyến, 1,2 km đường nhựa. Trong khi tổng khối lượng công trình còn lại lên đến gần 6 tỷ đồng.

Và kể từ năm 2018, công trình này bị “án binh, bất động”, nhà thầu đã không tiếp tục thi công nữa. Vì vậy, công trình chưa hoàn thành thì đã xuất hiện tình trạng xuống cấp nghiêm trọng mà không được sửa chữa, nâng cấp.

Tuyến đường nứt nẻ chân chim.

Chính vì thế, đầu năm 2020, UBND huyện đã phải chấm dứt hợp đồng với Công ty CP đầu tư XD Bằng An để lên kế hoạch thay thế, chỉ định nhà thầu khác để tiếp tục triển khai dự án.

Đặc biệt hơn, do việc dự án không được triển khai và thi công tiếp nên năm 2020 từ nguồn vốn của dự án này, UBND huyện cũng đã phải cắt đi hơn 1 tỷ để chuyển cho 1 dự án khác trên địa bàn.

Trước tình hình đó, cũng trong năm 2020, UBND huyện Quỳnh đã chỉ định nhà thầu Công ty TNHH Hồng Đào, có địa chỉ tại huyện Quỳnh Lưu để tiếp tục thi công dự án còn dở dang. Giá chỉ định là hơn 5,8 tỷ đồng với thời gian thực hiện là đến hết ngày 30/12/2021.

Quyết định chỉ định nhà thầu mới để tiếp tục triển khai dự án.

Dù đã có đơn vị mới tiếp tục thi công và triển khai dự án, tuy nhiên, thực trạng hiện nay, 1 số đoạn xuống cấp nghiêm trọng trên tuyến vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa khiến người dân địa phương không khỏi bất ngờ.

Chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến tình trạng công trình chưa hoàn thành đã xuống cấp, ông Nguyễn Xuân Dinh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu cho hay: “Dự án thi công thuộc đường nhựa bán thâm nhập. Nếu không thoát nước được thì cũng xảy ra tình trạng hư hỏng này. Việc công trình hư hỏng, xuống cấp nhưng đang trong quá trình thi công, bảo hành thì nhà thầu sẽ phải tiến hành tiếp tục sửa chữa”.

Thực trạng tuyến đường xuống cấp ngày càng trầm trọng.

Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu, những đoạn xuống cấp tại dự án này đã diễn ra từ lâu. Thực trạng này đã gây ra nhiều khó khăn về giao thông đi lại cũng như bức xúc của người dân nơi đây. Cử tri đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị lên chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng để sớm nâng cấp, sửa chữa và hoàn thành tuyến đường nhưng vẫn chưa có kết quả.

Đường hư hỏng đã lâu nhưng vẫn chưa được nâng cấp, sửa chữa.

Trước thực trạng trên, theo đại diện nhà thầu thi công tuyến đường này thì, sau khi hoàn thiện gói mới, đơn vị sẽ tập trung nhân công, máy móc để sửa chữa 1 lần để hoàn thiện dự án, bàn giao cho Chủ đầu tư.

"Hiện Chủ đầu tư đang đốc thúc nhà thầu thi công hoàn thiện gói mới và sửa chữa những đoạn hư hỏng đã thi công trước đó để sớm hoàn thành công trình dự án và bàn giao", ông Nguyễn Xuân Dinh cho biết thêm.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn