Thực hư về thông tin hơn 11.000 người ở Nghệ An nhiễm HIV

Thông tin Nghệ An phát hiện hơn 11.000 người nhiễm HIV gây xôn xao dư luận. Ảnh internet

Liên quan đến vấn đề này, ông Chu Trọng Trang - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An cho biết, con số hơn 11.000 người nhiễm HIV tại tỉnh Nghệ An chỉ là số liệu lũy kế từ năm 1996 đến nay. Đây không phải là con số người mới nhiễm hay tình hình hiện tại.

Theo báo cáo của CDC Nghệ An, lũy kế đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 11.148 người nhiễm HIV tại 129/130 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, số ca nhiễm là nam giới chiếm 77,65%. Nhóm người nhiễm trong độ tuổi 20-29 chiếm tỉ lệ 47,66%, trẻ dưới 13 tuổi chiếm 2,28%, từ 50 tuổi trở lên chiếm 2,76%.

Đến nay, tỉnh Nghệ An ghi nhận 6.677 người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS, trong đó 4.716 người đã tử vong. Số người nhiễm HIV còn sống được quản lý là 6.432 người.

Những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, ngành y tế, các dự án và tổ chức quốc tế, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện giảm dần theo từng năm. Cụ thể năm 2021 phát hiện 217 người, năm 2022 có 249 người, năm 2023 có 228 người, năm 2024 có 185 người. Trong 9 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 114 ca nhiễm HIV mới.

Tỉnh Nghệ An đang quản lý, điều trị cho 6.432 người nhiễm HIV. Số người nhiễm HIV đang điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng có thể phát hiện (không còn nguy cơ làm lây truyền HIV cho bạn tình qua đường tình dục) chiếm hơn 98%.

Được biết, toàn tỉnh có 9 phòng xét nghiệm khẳng định HIV, 26 cơ sở điều trị ARV (thuốc kháng HIV), 12 cơ sở điều trị và 20 cơ sở cấp phát thuốc Methadone (điều trị nghiện các chất thuốc phiện).

Theo CDC Nghệ An, cuộc chiến với căn bệnh thế kỷ này vẫn đang nhiều khó khăn, thách thức do nhiều nguyên nhân như địa hình rộng, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu, tâm lý giấu bệnh vẫn còn diễn ra nhiều nơi.

Để thực hiện được mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn Nghệ An trước năm 2030, Nghệ An tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 07-CT/TW và Kế hoạch số 562/KH-UBND. Theo đó, cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống HIV/AIDS và các chế độ, chính sách đối với người nhiễm HIV/AIDS, chống kỳ thị, phân biệt, đối xử và bảo đảm quyền bình đẳng đối với người nhiễm HIV khi tiếp cận các dịch vụ xã hội; tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm triển khai một cách toàn diện và hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Về các giải pháp cụ thể, triển khai đồng bộ, có chất lượng các hoạt động: Tư vấn xét nghiệm HIV (duy trì hoạt động các cơ sở tư vấn xét nghiệm và hệ thống kết nối, chuyển gửi người nhiễm HIV; thực hiện hoạt động tư vấn xét nghiệm, tập trung vào các nhóm nguy cơ cao; cung cấp xét nghiệm bằng nhiều hình thức); Duy trì và đẩy mạnh hoạt động chăm sóc điều trị HIV/AIDS tại 26 cơ sở, thực hiện tốt hoạt động cung ứng và điều tiết thuốc ARV, bảo đảm cho bệnh nhân được điều trị liên tục, điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con cho 100% bà mẹ có thai nhiễm HIV, tiếp tục thực hiện điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV (PrEP) tại các cơ sở điều trị PrEP; Duy trì và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS nhằm tác động hiệu quả tới mọi đối tượng, cộng đồng dân cư, từng gia đình, từng người dân, nhất là thanh, thiếu niên và nhóm người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV.

Ngoài ra, cần củng cố, duy trì hoạt động của mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng, nhân viên y tế thôn, bản; triển khai có hiệu quả chương trình can thiệp giảm tác hại trong phòng, chống HIV/AIDS tại các địa phương; ưu tiên triển khai các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cho các nhóm có nguy cơ dịch HIV gia tăng, bao gồm nam quan hệ tình dục đồng giới, người sử dụng ma túy, người chuyển giới nữ, bạn tình, bạn chích của người nhiễm HIV và các nhóm nguy cơ khác…

Tác giả: Thùy Chi

Nguồn tin: tiengchuong.chinhphu.vn