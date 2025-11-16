Va chạm ô tô tải, cụ bà tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ va chạm.

Ngày 16/11, xe ô tô tải Howo (chưa rõ BKS và người điều khiển) di chuyển trên quốc lộ 7A, hướng chợ Đô Lương - cầu Đô Lương. Khi phương tiện lưu thông đến nút giao ngã tư giữa quốc lộ 7A với quốc lộ 15, thuộc xã Đô Lương, (Nghệ An) xảy ra va chạm với xe đạp điện do một cụ bà điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn, cụ bà điều khiển xe đạp điện tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn