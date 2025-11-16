Nghệ An phê duyệt phương án ứng phó khẩn cấp cho đập, hồ chứa thủy điện Sông Quang

Nghệ An phê duyệt kịch bản ứng phó thiên tai cho đập và hồ chứa thủy điện Sông Quang.

Thủy điện Sông Quang nằm trên địa bàn các xã Mường Quàng và Tri Lễ, được đưa vào vận hành từ tháng 11/2020 và được phân loại là công trình cấp II. Với công suất 12 MW và sản lượng trung bình gần 48 triệu kWh mỗi năm, công trình này có vai trò quan trọng trong cung cấp điện và góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Theo phương án vừa được phê duyệt, nhiều kịch bản khẩn cấp đã được xây dựng, trong đó tập trung vào hai nhóm tình huống chính: Xả lũ khẩn cấp và vỡ đập. Mỗi kịch bản đều kèm theo phân tích mức độ ảnh hưởng đến các khu vực hạ du, đặc biệt là hai xã Mường Quàng, Tri Lễ và các nhà máy thủy điện liền kề phía dưới. Trên cơ sở đó, phương án chỉ rõ biện pháp ứng phó, quy trình cảnh báo, sơ tán dân cư, thiết lập điểm tránh trú an toàn và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong tình huống cấp bách.

Bên cạnh việc thiết lập kênh cảnh báo đa tầng cho người dân và chính quyền sở tại, phương án cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, lương thực dự phòng và huy động lực lượng xung kích PCTT & TKCN của nhà máy cùng các đơn vị chức năng để sẵn sàng triển khai khi có sự cố.

Để đảm bảo tính khả thi, UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Quang, đơn vị quản lý vận hành chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện phương án, cập nhật hồ sơ và phối hợp công bố thông tin cho các cơ quan liên quan. Trường hợp nội dung cần điều chỉnh, doanh nghiệp phải kịp thời báo cáo Sở Công Thương thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ chỉ đạo chung, điều hành ứng phó và khắc phục khi xảy ra sự cố, đồng thời kiểm tra hoạt động xả lũ nhằm bảo đảm an toàn vùng hạ du. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương thường xuyên theo dõi và đôn đốc việc triển khai phương án theo quy định.

Việc ban hành phương án ứng phó khẩn cấp cho thủy điện Sông Quang được đánh giá là bước quan trọng để nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân và hệ thống công trình trên lưu vực.

Tác giả: Lê Đình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn