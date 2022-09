Chi tiết vụ Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ bị bắt tạm giam

Pháp luật

Liên quan đến vụ án gây thiệt hại tài sản của Nhà nước trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cảng hàng không sân bay tỉnh Điện Biên, ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ.