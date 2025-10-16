Chủ đầu tư kiến nghị cấm xe chở cát ướt qua khu vực thi công Quốc lộ 7

Ban Quản lý Dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An, báo cáo tình hình thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, đồng thời kiến nghị tạm thời hạn chế xe chở cát ướt lưu thông qua khu vực thi công.

Theo Ban Quản lý Dự án 4, nhờ sự chỉ đạo và hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền các địa phương, đến nay công tác bàn giao mặt bằng đã đạt kết quả khả quan. Các xã Hợp Minh, Vân Tụ và Minh Châu đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng; riêng xã Diễn Châu chỉ còn vướng hai hộ dân đang tranh chấp đất đai, chờ kết quả giải quyết của tòa án.

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt, phấn đấu hoàn thành thảm bê tông nhựa trong tháng 10/2025. Tuy nhiên, theo phản ánh của Ban Quản lý Dự án 4, thời gian gần đây, trên tuyến xuất hiện nhiều xe tải trọng lớn chở cát ướt lưu thông liên tục, gây rơi vãi nước và cát xuống mặt đường. Hiện tượng này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình thi công lớp móng cấp phối đá dăm, kế hoạch thảm bê tông nhựa và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Xe tải đi qua các điểm của Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7

Theo kế hoạch, từ ngày 14 đến 25/10/2025, các nhà thầu sẽ triển khai thảm mặt đường đoạn Km21+00 – Km25+00 thuộc địa bàn xã Vân Tụ. Để đảm bảo chất lượng công trình, mặt đường cần được giữ khô ráo, sạch bụi trước khi tưới nhựa thấm bám. Với tình trạng xe chở cát ướt lưu thông như hiện nay, các yêu cầu kỹ thuật không thể đáp ứng.

Từ thực tế đó, Ban Quản lý Dự án 4 kiến nghị UBND tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo lực lượng chức năng tạm thời không cho phép xe chở cát ướt lưu thông qua đoạn tuyến xã Vân Tụ trong thời gian từ ngày 14 đến 30/10/2025, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị thi công hoàn thiện hạng mục thảm bê tông nhựa đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và mỹ quan công trình.

Ban Quản lý Dự án 4 bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An để Dự án Quốc lộ 7 sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông khu vực miền Tây Nghệ An.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn