Mẹ chồng hào môn của Đỗ Thị Hà trao con dâu sính lễ "khủng", bà ngoại tặng vàng mừng cho cháu gái

Sáng ngày 16/10, lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương đã diễn ra tại quê nhà cô dâu - Thanh Hóa. Dàn người đẹp Việt gồm: Thanh Thủy, Kiều Duy, Ngọc Thảo, Minh Thư và Hoàng Tú Quỳnh đảm nhận vai trò phù dâu.

Trong ngày trọng đại, Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện áo dài truyền thống trắng. Mỹ nhân sinh năm 2001 trang điểm nhẹ nhàng, để kiểu tóc tự nhiên, tự tin khoe vẻ đẹp thanh lịch, mộc mạc. Thiếu gia Nguyễn Viết Vương cũng mặc áo dài trắng đồng điệu, nắm tay, chăm sóc vợ trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ. Nam doanh nhân cùng bố mẹ đã mang sính lễ "khủng", đầy đủ theo phong tục truyền thống để đến hỏi cưới nàng hậu như trầu cau, bánh phu thê, trái cây cùng một số mâm tráp khác.

Phát biểu trong buổi lễ, bố chồng Đỗ Thị Hà nói: "Qua rất nhiều năm tháng, Viết Vương và Đỗ Hà đã tìm hiểu, yêu nhau - 1 tình yêu rất đẹp. Đến nay, hai đứa quyết định tiến tới hôn nhân để cùng nhau xây dựng một cuộc sống lâu dài

Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã đồng ý gả con gái Đỗ Hà cho con trai tôi. Tôi hứa với gia đình là sẽ tiếp tục dạy dỗ, nuôi dạy để cháu càng phát triển hơn. Mong muốn của nhà trai là 2 đứa con sẽ được hạnh phúc mãi mãi".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện áo dài trắng đơn giản, chờ chồng thiếu gia đến rước về dinh.

Nhan sắc của nàng hậu trong ngày trọng đại được khen ngợi hết lời.

Thiếu gia Nguyễn Viết Vương nắm tay Đỗ Thị Hà trong suốt thời gian làm lễ.

Đỗ Thị Hà và ông xã được khen ngợi đúng chuẩn "trai tài gái giỏi".

Gia đình Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia thân thiết bên nhau.

Bố mẹ của Đỗ Thị Hà trao của hồi môn là trang sức vàng cho con gái. Bên cạnh đó, nàng hậu còn được bà ngoại tặng nhẫn vàng. Trong giây phút ấy, mỹ nhân quê Thanh Hóa đã không nén được xúc động mà bật khóc.

Mẹ Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong ngày trọng đại của con gái.

Đỗ Thị Hà bật khóc khi nhận của hồi môn từ bố mẹ.

Bà ngoại Hoa hậu Đỗ Thị Hà trao vàng mừng cưới cho cháu.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, được khán giả biết đến khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô từng đại diện nước nhà tham dự đấu trường nhan sắc Miss World - Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt Top 13 chung cuộc. Những năm qua, người đẹp xứ Thanh luôn là gương mặt quen thuộc của các sàn diễn thời trang, sự kiện giải trí. Bên cạnh đó, Đỗ Thị Hà còn tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Luật kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện tại, cô còn có sự nghiệp kinh doanh riêng.

Về bạn đời của Đỗ Thị Hà - Nguyễn Viết Vương lớn hơn nàng hậu 7 tuổi. Anh là thiếu gia của tập đoàn xây dựng nổi tiếng tại tỉnh Quảng Trị. Hiện tại, chồng Đỗ Thị Hà đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, điều hành doanh nghiệp của gia đình.

Đỗ Thị Hà là nàng hậu Gen Z tài giỏi của Vbiz.

Ông xã Đỗ Thị Hà lớn hơn cô 7 tuổi, là thiếu gia của tập đoàn xây dựng danh tiếng.

Thời gian qua, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương nhiều lần được bắt gặp sánh đôi với nhau, đi du lịch trong lẫn ngoài nước. Gần đây nhất, cặp đôi vướng nghi vấn sang châu Âu để chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, cả 2 không công khai chuyện tình cảm.

Hồi đầu năm 2025, Đỗ Thị Hà từng cho biết muốn giữ kín chuyện tình cảm cá nhân, đến thời điểm thích hợp thì mới chia sẻ rộng rãi. Người đẹp quê Thanh Hóa bày tỏ: “Đám cưới của tôi như thế nào còn tùy thuộc vào văn hóa của gia đình hai bên. Tuy nhiên, không cần quá rầm rộ, linh đình mà bỏ qua các yếu tố lễ nghi truyền thống”.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương nhiều lần được bắt gặp sánh đôi với nhau

Hình ảnh cặp đôi đi du lịch nước ngoài được người qua đường chụp lại.

Cư dân mạng “soi hint” Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân cùng đi du lịch Nhật Bản.

