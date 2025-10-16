Siêu xe 20 tỷ của Trấn Thành bị va chạm vỡ toác, dân mạng nhìn mà tò mò nam MC giàu có cỡ nào

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe hơi tại đường Lê Quang Định (phường Gia Định, TP HCM). Đáng chú ý, 1 trong 2 phương tiện là siêu xe có giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Trong hình ảnh được chia sẻ, chiếc xe này bị trầy xước nặng ở phần đầu, đèn và cản xe bị vỡ toác.

Hình ảnh vụ va chạm của chiếc siêu xe 20 tỷ đồng.

Cận cảnh siêu xe 20 tỷ bị trầy xước, vỡ toác phần cản xe.

Vụ việc nhận được nhiều sự quan tâm. Nhanh chóng sau đó, "thám tử mạng" tìm ra chủ sở hữu chiếc siêu xe chính là MC Trấn Thành.

Trước đó, nam nghệ sĩ nhiều lần bị bắt gặp đi diễn bằng chiếc xe trên. Thỉnh thoảng, anh còn là người cầm lái mỗi khi tham gia các sự kiện.

Sau khi thông tin trên được chia sẻ, cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước độ giàu có của "đạo diễn nghìn tỷ". Ngoài siêu xe 20 tỷ, nam nghệ sĩ còn sở hữu chiếc "xế hộp" khác trị giá hơn 35 tỷ đồng.

Trấn Thành thường xuyên đi diễn bằng siêu xe 20 tỷ.

Nam MC còn có "xế cưng" khác trị giá hơn 35 tỷ đồng.

Nhiều năm qua, Trấn Thành nổi tiếng là "đại gia của showbiz Việt". Anh là gương mặt MC quen thuộc, được "chọn mặt gửi vàng", làm host tại nhiều chương trình như: Anh trai say hi, Em xinh say hi, Sóng,... Là "bảo chứng rating" cho nhiều gameshow ăn khách, mức cát-xê mà nam MC nhận được không hề thấp.

Trước đó, một nhà sản xuất đã từng tiết lộ mức chi phí để mời Trấn Thành tham gia chương trình sẽ rơi vào khoảng 6.000 USD (khoảng 150 triệu đồng), chưa kể các khoản phụ phí khác như vé máy bay, khách sạn, ăn ở.

Bên cạnh đó, Trấn Thành còn "mát tay" khi rẽ hướng làm đạo diễn. Sau 4 mùa phim Tết, tổng doanh thu của 4 bộ phim Bố già, Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ đạt hơn 1.700 tỷ đồng. Trấn Thành trở thành "đạo diễn nghìn tỷ" đầu tiên của showbiz Việt.

Trấn Thành nổi tiếng là đại gia của showbiz, sở hữu tài sản "khủng".

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, ông xã Hari Won còn nhận quảng cáo và đầu tư kinh doanh. Trong lần hiếm hoi nói về mức thu nhập của mình với truyền thông, nam nghệ sĩ từng chia sẻ: "Mức thu nhập mà tôi có được đủ để lo cho ba mẹ và gia đình. Tôi cũng đã mua nhà và xe hơi tiền tỉ cho ba mẹ".

Một lần khác, ekip đoàn phim đã vô tình để lộ chuyện Trấn Thành đang sở hữu tài sản nghìn tỷ đồng nhưng đi diễn không cần cascadeur. Nam MC không phủ nhận thông tin này mà chỉ nói thêm: "Khán giả ơi tôi diễn là phải hy sinh cả bản thân, cả thanh xuân. Vì vậy mong khán giả hãy theo dõi bộ phim hài của tôi".

Nam MC cho biết thu nhập của anh đủ lo cho gia đình, mua siêu xe tặng bố mẹ.

Hiện tại, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won sinh sống trong căn hộ sang trọng nằm giữa trung tâm TP HCM, có giá khoảng 20 tỷ đồng. Nam MC chi thêm 5 tỷ đồng để sắm thêm nội thất nhập hoàn toàn từ Ý. Bên trong căn hộ đầy đủ tiện nghi, có phòng tập riêng để cặp đôi có thể rèn luyện thể dục thể thao tại nhà.

Bên cạnh đó, Trấn Thành còn có bộ sưu tập nước hoa hàng hiệu. Anh sở hữu hơn 600 lọ nước hoa ước tính có thể lên tới hàng tỷ đồng.

Vợ chồng Trấn Thành sống trong căn hộ hơn 20 tỷ ở TP HCM.

Nam MC sở hữu bộ sưu tập nước hoa đắt đỏ.

Trấn Thành còn là một trong những nghệ sĩ sành điệu không ngại xuống tay cho những món hàng hiệu xa xỉ. Trong đó, bộ sưu tập đồng hồ của anh mới đắt giá hơn cả. Mỗi chiếc đồng hồ cũng có giá vài trăm đến vài tỉ đồng. Hari Won từng tặng chồng mẫu đồng hồ hơn 700 triệu đồng nhân ngày kỷ niệm đám cưới.

Ông xã Hari Won là "tay chơi" đồ hiệu, sở hữu bộ sưu tập đồng hồ có giá trị lên đến cả chục tỷ.

Sự giàu có của "đạo diễn nghìn tỷ" còn thể hiện qua việc anh thường xuyên tặng vợ những món quả "khủng". Nam nghệ sĩ từng "gây choáng" khi mua chiếc túi hơn 1 tỷ đồng để làm quà cho bà xã nhân ngày sinh nhật.

Tháng 6/2025 vừa qua, Hari Won khoe được chồng tặng vòng tay, hoa tai đến từ một thương hiệu xa xỉ có giá trị gần 800 triệu đồng.

Trấn Thành luôn tặng quà cho vợ vào những dịp đặc biệt.

Hari Won hạnh phúc khi được chồng tặng quà sinh nhật hồi tháng 6/2025.

Gần 10 năm bên nhau và 8 năm làm vợ chồng, Trấn Thành và Hari Won vẫn dành cho nhau sự trân trọng, yêu thương như ngày đầu.

Mỗi khi kết thúc lịch trình, nam MC luôn bù đắp cho bà xã bằng những chuyến du lịch, kỳ nghỉ kéo dài hàng tháng trời ở trong lẫn ngoài nước.

Tác giả: Kim Ngọc

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn