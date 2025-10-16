Quốc hội chốt bảng lương mới chính thức của Giáo viên mầm non từ 1/1/2026 bao gồm cả tiền lương và chế độ phụ cấp cao hơn so với đối tượng nào, ai cũng cần biết

Cô và trò trường Mầm non Sen Hồng, Dương Nội, Hà Nội.

Theo Thư viện và pháp luật, căn cứ vào Điều 23 Luật Nhà giáo 2025 (Có hiệu lực từ 01/01/2026) quy định như sau:

Tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo

1. Tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo ở cơ sở giáo dục công lập được quy định như sau:

a) Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp;

b) Phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp khác theo tính chất công việc, theo vùng theo quy định của pháp luật;

c) Nhà giáo cấp học mầm non; nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo ở một số ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường.

2. Tiền lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Nhà giáo công tác ở ngành, nghề có chế độ đặc thù thì được hưởng chế độ đặc thù theo quy định của pháp luật và chỉ được hưởng ở một mức cao nhất nếu chính sách đó trùng với chính sách dành cho nhà giáo.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, kể từ 01/01/2026 khi Luật Nhà giáo 2025 Bảng lương mới của Giáo viên mầm non từ 01/01/2026 bao gồm tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường.

Thông tin tham khảo trên báo Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, trong đó đề xuất mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non.

Cụ thể, mức phụ cấp 45% áp dụng đối với viên chức, người lao động làm công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với viên chức, người lao động làm công tác giảng dạy trong các trường mầm non thuộc xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã đảo, hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của Chính phủ.

Mức phụ cấp 80% áp dụng đối với viên chức, người lao động làm công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, đối với giáo viên mầm non, tăng phụ cấp từ 35% lên 45% ở vùng thuận lợi và lên 80% ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm phản ánh đúng mức độ phức tạp và áp lực công việc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường mầm non, nhiệm vụ của giáo viên mầm non là chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 6 tuổi, đây là độ tuổi đòi hỏi người chăm sóc, giáo dục phải tập trung cao trong suốt quá trình trẻ ở trường để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Ở độ tuổi này, trẻ hiếu động, sự tập trung chú ý chưa cao, nên giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian để xây dựng các bài giảng linh hoạt, sáng tạo, thu hút được sự chú ý của trẻ.

Bên cạnh đó, giáo viên mầm non làm việc theo chế độ 6 giờ/ngày, nhưng thực tế với đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu của cha mẹ trẻ, giáo viên mầm non thường phải đón trẻ từ sớm và trả trẻ muộn (cá biệt có trường hợp giáo viên làm việc trực tiếp ở trường từ 6h30 đến 18h00, tức là thời gian làm việc thực tế có thể lên đến 9 - 10 giờ). Chỉ cần còn 01 trẻ ở trường, giáo viên cũng phải đợi phụ huynh đến đón thì mới có thể về.

Mặt khác, đối với trẻ em ở độ tuổi mầm non, phụ huynh kỳ vọng nhiều về sự quan tâm, chăm sóc của giáo viên mầm non hơn so với phụ huynh các cấp học khác.

Do vậy, so với giáo viên các cấp học khác, giáo viên mầm non chịu nhiều áp lực hơn từ hoạt động nghề nghiệp, kỳ vọng của gia đình trẻ em và xã hội. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất và tinh thần của giáo viên.

Mặc dù hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non có tính đặc thù và mức độ phức tạp cao hơn so với giáo viên các cấp học khác, nhưng thu nhập của giáo viên mầm non so với các cấp học khác hiện đang thấp nhất. Cụ thể theo bảng sau:

Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, có 7.215 nhà giáo nghỉ việc, chuyển việc.

Trong số 7.215 giáo viên nghỉ việc, số giáo viên mầm non bỏ việc là 1.600 người, chiếm tỷ lệ 22%.

Đồng thời, tỷ lệ giáo viên bỏ việc ở tuổi dưới 35 còn nhiều và chủ yếu tập trung ở các vùng kinh tế - xã hội phát triển, nơi mà yêu cầu mức sống cao hơn so với các vùng khác và nhà giáo có nhiều sự lựa chọn để chuyển đổi nghề nghiệp với mức thu nhập cao hơn...

Tác giả: Lam Anh (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn