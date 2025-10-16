Ông Đỗ Vinh Quang, con trai bầu Hiển là Phó chủ tịch Mạng lưới Chuyên gia dữ liệu toàn cầu Việt Nam

Mạng lưới Chuyên gia dữ liệu toàn cầu của Việt Nam vừa ra mắt tại thành phố Huế sáng 16-10 - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Mạng lưới "kỹ sư" dữ liệu người Việt để khai thác "dầu mỏ mới của thế kỷ 21"

Sáng 16-10, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp cùng UBND thành phố Huế đồng tổ chức sự kiện công bố Mạng lưới Chuyên gia dữ liệu toàn cầu (Vietnam Data Expert Network - VDEN) do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho một cộng đồng tri thức Việt trong lĩnh vực dữ liệu.

Theo Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, việc hình thành VDEN là bước đi chiến lược trong tiến trình phát triển kinh tế số của Việt Nam, hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm năng động về kinh tế dữ liệu trong khu vực.

Mạng lưới quy tụ gần 80 chuyên gia người Việt đang làm việc tại nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Singapore...

VDEN được vận hành theo 5 nguyên tắc cốt lõi: tự nguyện - hợp tác - cùng phát triển; minh bạch - trách nhiệm - liêm chính; khoa học - chất lượng - đổi mới liên tục; bảo mật - tuân thủ pháp luật; kết nối toàn cầu - phát huy bản sắc Việt.

Ngoài việc kết nối chuyên gia và nguồn lực, mạng lưới còn hướng tới tham gia tư vấn chính sách, xây dựng tiêu chuẩn dữ liệu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy các dự án đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Lãnh đạo mạng lưới bao gồm 7 phó chủ tịch, trong đó có ông Đỗ Vinh Quang (Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, con trai của nhà sáng lập Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển).

"Dù ở đâu trên thế giới, trái tim chúng tôi vẫn luôn hướng về quê hương"

Tại lễ ra mắt, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cường, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, nói rằng dữ liệu là "dầu mỏ mới" của thế kỷ 21.

"Nhưng để khai thác 'mỏ dầu' này, chúng ta cần đội ngũ 'kỹ sư' giỏi nhất, am hiểu sâu sắc nhất về công nghệ, có tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm quốc tế. Đó chính là lý do sự ra đời của Mạng lưới Chuyên gia dữ liệu toàn cầu là cấp thiết và tất yếu", ông Cường nói.

Ông Cường cho biết suốt những tháng qua, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự nỗ lực không ngừng nghỉ, hiệp hội đã khảo sát, kết nối và kêu gọi các chuyên gia người Việt đang công tác tại các quốc gia phát triển trên thế giới.

Kết quả là hôm nay, mạng lưới đã quy tụ được gần 80 chuyên gia xuất sắc từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Canada, Úc...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cường, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, nói rằng mạng lưới là đội ngũ "kỹ sư" ngưởi Việt giỏi để "khai thác mỏ dầu mới của thế kỷ 21" - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Đây là những người đang làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, các viện nghiên cứu uy tín, các trường đại học danh tiếng, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, an ninh mạng.

Ông Cường kể trong quá trình tiếp cận các chuyên gia, điều khiến ông xúc động nhất không phải là trình độ chuyên môn của họ, mà chính là tấm lòng, là tinh thần trách nhiệm với quê hương đất nước.

Nhiều chuyên gia đang giữ vị trí quan trọng tại các công ty lớn, với mức lương hàng trăm nghìn đô la mỗi năm, nhưng vẫn sẵn sàng dành thời gian, công sức để đóng góp cho Việt Nam mà không màng danh lợi.

"Họ nói với chúng tôi rằng: 'Dù chúng tôi ở đâu trên thế giới, trái tim vẫn luôn hướng về quê hương. Nếu có thể góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất'," ông Cường kể.

Ông Cường cho biết Trung tâm Dữ liệu quốc gia sẽ cung cấp dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và môi trường làm việc an toàn để các chuyên gia có thể tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình mới.

Đồng thời Mạng lưới Chuyên gia dữ liệu toàn cầu sẽ đóng góp kiến thức, kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để giúp trung tâm nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, tối ưu hóa quy trình khai thác và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ở mức cao nhất.

"Với sự đồng hành của Mạng lưới Chuyên gia dữ liệu toàn cầu, tôi tin tưởng sâu sắc rằng Việt Nam hoàn toàn có thể rút ngắn khoảng cách công nghệ, có thể trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu trong khu vực về kinh tế dữ liệu" - ông Cường nói.

Huế sẽ là nơi thử nghiệm các nền tảng công nghệ dữ liệu Tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết việc công bố Mạng lưới Chuyên gia dữ liệu toàn cầu hôm nay là bước đi thiết thực nhằm kết nối trí tuệ, kinh nghiệm và công nghệ dữ liệu của Việt Nam với thế giới. "Huế cam kết sẽ đồng hành với Hiệp hội Dữ liệu quốc gia và cộng đồng chuyên gia trong các chương trình hợp tác, thử nghiệm nền tảng công nghệ, phát triển nhân lực và thúc đẩy kinh tế dữ liệu - vì mục tiêu 'chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp'," ông Bình nói.

