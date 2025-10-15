Thanh niên giết rồi hiếp dâm, cướp tài sản người mẹ trẻ ở Gia Lai khai gì?

Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang bắt tạm giam nghi phạm Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú tổ 1, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) để điều tra về các hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.

Nạn nhân bị Tiến sát hại, hiếp dâm, cướp tài sản là chị Rơ Mah B. (SN 2002, trú xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai).

Đối tượng Nguyễn Như Tiến bị bắt sau 8 giờ lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân

Sau khi bị bắt giữ, bước đầu Nguyễn Như Tiến khai nhận khoảng 12 giờ ngày 7-10, Tiến đi đến Nhà thờ Giáo xứ Ia Tô thì gặp chị Rơ Mah B. Tiến đã xin đi nhờ xe máy để về và chị Rơ Mah B. đồng ý.

Trong quá trình di chuyển, Tiến nảy sinh ý định cướp tài sản nên Tiến lừa đưa nạn nhân vào khu vực rẫy vắng vẻ thuộc làng Mèo, xã Ia Grai.

Tại đây, đối tượng uy hiếp và dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân, sau đó hiếp dâm rồi cướp xe máy và điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định chị Rơ Mah B. tử vong do suy tuần hoàn, suy hô hấp do vết thương xuyên thấu ngực gây thủng nhu mô phối; thủng khí quản, đứt động mạch dưới đòn.

Sau 8 giờ phát hiện thi thể chị Rơ Mah B, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Như Tiến khi Tiến đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Ia Grai.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động