Nhiều mập mờ tại công ty bất động sản do Shark Bình sáng lập

Trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (thường được gọi là Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, ngoài các thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số Antex, Công an TP Hà Nội còn xác định hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CTCP đầu tư và kinh doanh bất động sản NextLand.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, ông Nguyễn Hòa Bình là người chỉ đạo thành lập NextLand, giao quyền điều hành cho một số nhân sự cấp dưới để thực hiện hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, ông Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Theo tìm hiểu, NextLand được thành lập tháng 2/2021, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Ở thời điểm đầu, vốn điều lệ của công ty là 20 tỷ đồng , với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Đoàn Văn Tuấn (góp 40%), bà Nguyễn Hà Thủy (góp 24%) và bà Lê Thị Quyên (36%). Ông Nguyễn Hòa Bình là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Sau hơn 1 năm hoạt động, NextLand liên tục tăng vốn. Tháng 3/2022, doanh nghiệp nâng vốn lên 70 tỷ đồng và ông Đoàn Văn Tuấn cũng thay ông Nguyễn Hòa Bình làm Giám đốc kiêm đứng tên tại NextLand. Chỉ 1 tháng sau, vốn điều lệ tăng tiếp lên 150 tỷ đồng .

Đến giữa năm 2024, công ty lại chứng khiến loạt biến động về nhân sự, vốn điều lệ cũng liên tục giảm.

Cụ thể, vào tháng 6/2024, vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật được chuyển từ ông Đoàn Văn Tuấn sang bà Nguyễn Hà Thủy.

Đến tháng 12 cùng năm, ông Đào Mạnh Dũng - người sau này cũng giữ nhiều vai trò trong hệ sinh thái liên quan đến Shark Bình - thay bà Thủy làm người đại diện pháp luật. Lúc này ông Dũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của NextLand.

Trong giai đoạn ông Đào Mạnh Dũng làm Chủ tịch, NextLand giảm vốn điều lệ về mức 142 tỷ đồng , rồi còn 86 tỷ đồng . Mới nhất, vào tháng 9 vừa qua, doanh nghiệp tiếp tục giảm vốn điều lệ xuống còn 73 tỷ đồng và chỉ đăng ký 2 lao động.

Về ông Nguyễn Hòa Bình, trước khi vướng lao lý, ông Bình là một trong những gương mặt tiêu biểu của giới khởi nghiệp công nghệ Việt Nam. Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò nhà sáng lập NextTech Group, quy tụ hàng chục công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, fintech, logistics và công nghệ số.

Cơ quan điều tra cũng cho biết vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình là vụ án phức tạp, liên quan hệ sinh thái của một doanh nghiệp lớn, rất nhiều tổ chức cá nhân tham gia. Cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, nên rất có thể khởi tố ông Bình về các tội danh khác, đồng thời có thể sẽ khởi tố thêm các bị can về tội danh cùng với ông Nguyễn Hòa Bình với vai trò đồng phạm.

Còn với 2 tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, luật sư cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình có thể đối diện mức án cao nhất là tù chung thân.

